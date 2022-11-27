Еще чаще: новые рейсы шаттла Star на маршруте Таллинн-Хельсинки

В связи с этим количество ежедневных рейсов Tallink между Эстонией и столицей Финляндии в будние дни увеличится до 16 рейсов.

Первый рейс Star по новому расписанию состоится в воскресенье в 14.45 из Таллинна. Судно будет курсировать между Старым портом Таллинна и Западным портом Хельсинки. Стоимость билетов на Star начинается от 17 евро плюс топливный сбор на пассажира и 21 евро за автомобильный билет.