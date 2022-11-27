Водитель, получивший штраф за парковку в Ласнамяэ, нашел странный способ отомстить МуПо

Водитель скрыл свои данные на квитанции для оплаты штрафа, сделал копии и разместил их между дворниками абсолютно случайных автомобилей.

Вскоре к ласнамяэскому инспектору муниципальной полиции (МуПо) стали поступать гневные звонки от автовладельцев, которые утверждали, что за припаркованное по всем правилам транспортное средство им был выписан штраф.

«Когда я начал расспрашивать разгневанных звонивших, выяснилось, что это была чья-то злонамеренная деятельность, т.е. была сделана копия квитанции о штрафе, некоторые разделы которой, по словам звонивших, были замазаны, и которая была размещена между дворниками автомобилей», – рассказал инспектор МуПо.

Когда были проверены личные коды и номера машин людей и стало ясно, что звонившие ничего не нарушали и никто их не штрафовал, инспектору удалось успокоить разнервничавшихся людей.

По словам инспектора, хулиганством, вероятно, занимался владелец автомобиля. Дело в том, что человек, получивший этот штраф, звонил ему и не соглашался с инкриминируемым ему нарушением, в результате чего между инспектором и владельцем автомобиля был такой долгий разговор о ПДД, что инспектор это запомнил.