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Галерея ⟩ Самые тяжелые в Эстонии рождественские украшения: предприниматели оригинально украсили улицы

Такого вы еще не видели
Эно-Геррит Линк
Самые тяжелые в Эстонии рождественские украшения: предприниматели оригинально украсили улицы
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Фото: Toomas Mitt

Предприниматели из Тыстамаа разместили в разных частях поселка, пожалуй, самые тяжелые рождественские украшения в Эстонии: экскаваторы и тракторы, украшенные рождественскими гирляндами, и грузоподъемная машина с висящей вверх ногами елкой.

В настоящее время на улице стоят шесть машин: четыре из них на Эхитаяте-теэ у технодеревни Тыстамаа и две вблизи шоссе Варбла. Еще две машины будут добавлены на территорию между уже стоящими машинами на шоссе Калли.

По словам автора проекта Ало Томсона, идея так украсить поселок возникла около месяца назад. Он поговорил об этом с местными предпринимателями, большинство из которых согласились с этой идеей, и тяжелые машины, которые зимой не нужны, были размещены в Тыстамаа.

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