Предприниматели из Тыстамаа разместили в разных частях поселка, пожалуй, самые тяжелые рождественские украшения в Эстонии: экскаваторы и тракторы, украшенные рождественскими гирляндами, и грузоподъемная машина с висящей вверх ногами елкой.
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Галерея ⟩ Самые тяжелые в Эстонии рождественские украшения: предприниматели оригинально украсили улицы
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Самые тяжелые в Эстонии рождественские украшения: предприниматели оригинально украсили улицы
В настоящее время на улице стоят шесть машин: четыре из них на Эхитаяте-теэ у технодеревни Тыстамаа и две вблизи шоссе Варбла. Еще две машины будут добавлены на территорию между уже стоящими машинами на шоссе Калли.
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