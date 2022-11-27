Некоторые наблюдения из последней поездки на Донбасский фронт. Наблюдения на темы, о которых мало говорится в военных сводках: украинские добровольцы, отказывающиеся воевать на фронте, взятие/не взятие пленных и украинские потери. Все нижеследующее основано на разговорах с украинскими солдатами и может оказаться не таким приятным, как мы привыкли читать. Для меня все это показывает крайнюю жестокость нынешней войны.

В СМИ много говорилось о том, что в российской армии довольно много тех, кто отказывается воевать. В частности, конечно, среди тех, кто был мобилизован осенью, есть отказники. В России их судят и дают довольно длительные тюремные сроки за отказ воевать.