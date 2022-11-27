Вс, 27.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Галерея ⟩ Совладельца VKG провожают в последний путь

rus.postimees.ee
Совладельца VKG провожают в последний путь
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1

Приватизатор и бывший крупный владелец Viru Keemia Group Прийт Пийльманн умер 20 ноября в возрасте 57 лет. Сегодня бизнесмена провожают в последний путь. 

Прийт Пийльманн умер после долгой и тяжелой болезни. Прощание с ним началось в воскресенье, 27 ноября, в 13 часов. 

В 1998 году Прийт Пийльманн был среди приватизаторов государственной компании Kiviter – предшественницы Viru Keemia Group (VKG). Через компанию Tristen Trade он на протяжении десятилетий был одним из крупнейших акционеров VKG, владея 39 процентами акций до сентября этого года. В сентябре этого года Прийт Пийльманн разделила эту долю на пять долей между женой, собой и тремя сыновьями.

Ключевые слова
Наверх