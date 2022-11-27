Галерея ⟩ Совладельца VKG провожают в последний путь

В 1998 году Прийт Пийльманн был среди приватизаторов государственной компании Kiviter – предшественницы Viru Keemia Group (VKG). Через компанию Tristen Trade он на протяжении десятилетий был одним из крупнейших акционеров VKG, владея 39 процентами акций до сентября этого года. В сентябре этого года Прийт Пийльманн разделила эту долю на пять долей между женой, собой и тремя сыновьями.