В Китае усилились протесты против правительственных мер по борьбе с ковидом, при этом протестующие начали выдвигать и политические антиправительственные лозунги.
«Си Цзиньпин, уходи!» Масштабные протесты в Шанхае, Пекине и других городах Китая
Тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая. Корреспонденты Би-би-си наблюдали, как людей заталкивали в полицейские машины.
Студенты также провели демонстрации в университетах Пекина и Нанкина.
На акции протеста в Шанхае – крупнейшем городе Китая и мировом финансовом центре на востоке страны – люди открыто выкрикивали лозунги «Си Цзиньпин, уходи!» и «Коммунистическая партия, уходи!».
Подобного рода лозунги весьма необычны для Китая, где любая прямая критика правительства и главы государства, как правило, заканчивается печально.
Но аналитики считают, что правительство, похоже, сильно недооценило растущее недовольство политикой «нулевого ковида», которую связывают именно с Си Цзиньпином, недавно пообещавшим, что она будет действовать и далее.
Один из участников акции протеста в Шанхае рассказал Би-би-си, что был «шокирован и взволнован», увидев людей на улицах, по его словам, это первый случай такого масштабного протеста в Китае.
Одна из участниц демонстрации рассказала Би-би-си, что они спрашивали полицейских, как они относятся к протестам, и ответ был «Так же, как и вы». Но, по ее словам, они носят форму, поэтому выполняют свою работу.
Другие рассказали о случаях насилия: один из участников акции сообщил агентству Ассошиэйтед пресс, что его друга избили полицейские, а двоих других обрызгали перцовым аэрозолем.
Хотя к утру воскресенья волнения в Шанхае поутихли, Би-би-си отметила усиленное присутствие полиции в районе проведения акции протеста: на улицах было несколько десятков полицейских, частных охранников и сотрудников полиции в штатском.
В интернете появились фотографии и видеозаписи бдений в память о жертвах пожара в Урумчи, с которых и начались нынешние волнения, и начинают акции протеста в университетах Пекина и Нанкина.
Сотни людей приняли участие в одной из таких демонстраций в столичном университете Цинхуа, сообщил один из студентов информационному агентству AFP.
Демонстранты несли чистые листы бумаги - это новый символ неповиновения китайской цензуре – и скандировали лозунги в поддержку свободы и демократии.
Видеозаписи протестов сложно верифицировать, но на многих из них протестующие откровенно критикуют правительство и лично Си Цзиньпина.
Начало протестов
Накануне в китайских соцсетях появились видео новых массовых протестов против жестких ковидных ограничений в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района. По сообщениям, демонстрации вспыхнули после пожара в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли 10 человек.
На кадрах видно, как местные жители, многие из которых в масках, после наступления темноты собираются на улицах города. После этого начинается противостояние с представителями властей, люди скандируют: «Конец ковидному локдауну!». В другом ролике толпа прорывается через барьер, который удерживают сотрудники городских служб в защитном снаряжении.
Агентство Рейтер подтвердило локацию места, где проходила демонстрация. Стримы с места, за которыми Би-би-си следило в пятницу вечером, также показывали протестующих, собравшихся около здания городской администрации.
A rare but powerful protest against tyranny in Urumqi brought communities of the different races together. pic.twitter.com/UTXA7NOkZe— Rayhan E. Asat (@RayhanAsat) November 26, 2022
Критика Си Цзиньпина – это необычно
Тесса Вонг, репортер Asia Digital
Пожар в Урумчи стал кошмарным сценарием для многих китайцев, попавших в последние месяцы под широкомасштабные ограничения: по некоторым данным, они оказались заперты в своей квартире без возможности выбраться. Власти это отрицают, но это не остановило распространение общественного возмущения и тревоги.
Нарастающее разочарование достигло критической отметки. Миллионы людей устали от трехлетних ограничений на передвижение и ежедневных ковидных проверок. Гнев охватил все уголки Китая, от крупных городов до отдаленных регионов, таких как Синьцзян и Тибет, и объединил все слои общества, включая молодых студентов университетов, рабочих заводов и простых граждан.
По мере роста этого гнева протесты против антиковидных мер становятся все более частым явлением. Но даже демонстрации, прошедшие в эти выходные, можно считать необычными как по своей численности, так и по тому, насколько откровенно собравшиеся критиковали правительство и лично Си Цзиньпина.
Некоторые вышли на протест с китайскими флагами и пели национальный гимн – его слова проповедуют революционные идеалы и призывают народ «подниматься». Это проявление патриотизма, которое также можно рассматривать как острое выражение солидарности с китайскими соотечественниками, страдающими от политики «нулевого ковида» Си Цзиньпина, и призыв к действию.
Еще не так давно массовый выход на улицы сотен людей, требующих отставки президента Си, считался немыслимым. Но после протеста на мосту в Пекине 22 октября, ошеломившего здесь многих, похоже, порог для выражения более открытого и резкого несогласия с политикой режима снизился.
22 октября на мосту в Пекине китаец поджег покрышки и вывесил транспарант с надписью «Объявите забастовку в школе и на работе, уберите диктатора и национального предателя Си Цзиньпина! Мы хотим есть, мы хотим свободы, мы хотим голосовать!»
«Нулевой ковид»
Официальный Пекин продолжает проводить политику «нулевого ковида». Однако число заражений продолжает расти, местные жители все чаще выражают недовольство в связи с локдаунами.
В то время как другие страны сделали ставку на вакцинацию и на то, чтобы научиться жить с вирусом, Китай пошел путем полного подавления каждой следующей вспышки и жестких ограничений, когда даже из-за единичных случаев власти отправляют в локдаун целые города.
Столица Синьцзян-Уйгурского автономного округа Урумчи находится в локдауне с начала августа. Ранее один из жителей сообщил Би-би-си, что жителям комплекса, где случился пожар, было запрещено покидать свои дома.
Власти Урумчи утверждают, что ковидные ограничения не мешали людям спастись от пожара, и даже пошли на необычный шаг – принесли извинения, пообещав наказать всех, кто не исполнил свой долг.
Интернет в Китае жестко цензурируют, и уже к утру субботы практически все упоминания о протестах в Урумчи были удалены из соцсетей.
Многие СМИ сообщали, что пожар в Урумчи в четверг, в котором погибли люди, по-видимому, был вызван неисправностью в электропроводке, а ковидные ограничения мешали тушению огня.
Поздно вечером в пятницу городские власти это опровергли, заявив, что в проблемах с тушением были виноваты припаркованные у дома автомобили – они якобы мешали доступу пожарных машин к горящему зданию.
Протесты в Китае случаются редко, хотя общественное недовольство политикой Пекина по борьбе с коронавирусом растет.
Политика «нулевого ковида» объясняется низким уровнем вакцинации и усилиям властей по защите пожилых людей.
Но эта политика работает не слишком эффективно – в среду в Китае было зарегистрировано 31 444 новых случая заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд – даже больше, чем во время предыдущего пика в апреле текущего года. Тогда китайским властям пришлось полностью закрыть на карантин Шанхай, и два месяца 25-миллионный город фактически провел в полной изоляции.
Внезапные локдауны
Сейчас о вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции, на территории которых находится и несколько огромных мегаполисов. В их числе – и столичный Пекин (более 22 млн жителей), и Гуанчжоу - крупный торговый город на юге страны (18,5 млн), и несколько других.
Внезапные локдауны, которые то и дело объявляют в регионах по всей стране, вызывают гнев жителей и провоцируют крайне нетипичные в условиях авторитарного режима эпизодические вспышки недовольства - включая акции протеста на крупнейшем в мире заводе по производству айфонов в Гуанчжоу.
Синьцзян-Уйгурский автономный округ, помимо прочего, на особом счету у китайских властей из-за проживающего там уйгурского населения.
В сентябре этого года эксперты ООН обвинили власти Китая в жестком обращении с мусульманами-уйгурами в этой провинции. Авторы доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не исключают, что своими действиями власти КНР могли совершить преступления против человечности. По данным ООН, жертвами жестокого обращения со стороны властей могли также стать жители региона, не исповедующие ислам.
Пекин назвал отчет ООН «фарсом», организованным Западом и основанным на «дезинформации и лжи, которая была сфабрикована антикитайскими силами».