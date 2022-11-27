«Си Цзиньпин, уходи!» Масштабные протесты в Шанхае, Пекине и других городах Китая

Критика Си Цзиньпина – это необычно

Тесса Вонг, репортер Asia Digital

Пожар в Урумчи стал кошмарным сценарием для многих китайцев, попавших в последние месяцы под широкомасштабные ограничения: по некоторым данным, они оказались заперты в своей квартире без возможности выбраться. Власти это отрицают, но это не остановило распространение общественного возмущения и тревоги.

Нарастающее разочарование достигло критической отметки. Миллионы людей устали от трехлетних ограничений на передвижение и ежедневных ковидных проверок. Гнев охватил все уголки Китая, от крупных городов до отдаленных регионов, таких как Синьцзян и Тибет, и объединил все слои общества, включая молодых студентов университетов, рабочих заводов и простых граждан.

По мере роста этого гнева протесты против антиковидных мер становятся все более частым явлением. Но даже демонстрации, прошедшие в эти выходные, можно считать необычными как по своей численности, так и по тому, насколько откровенно собравшиеся критиковали правительство и лично Си Цзиньпина.

Некоторые вышли на протест с китайскими флагами и пели национальный гимн – его слова проповедуют революционные идеалы и призывают народ «подниматься». Это проявление патриотизма, которое также можно рассматривать как острое выражение солидарности с китайскими соотечественниками, страдающими от политики «нулевого ковида» Си Цзиньпина, и призыв к действию.