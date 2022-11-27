Фуллер вывел свою команду вперед

Первый тайм завершился нулевым счетом. Во втором тайме Кейшер Фуллер вывел Коста-Рику вперёд (81-я минута). Ему ассистировал полузащитник Ельцин Техеда. Фуллер нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.

Сборная Японии имеет в активе три очка после волевой победы в матче с Германией (2:1). Коста-Рика в первом туре группового этапа уступила сборной Испании. Подопечные Луиса Энрике отправили в ворота Кейлора Наваса семь безответных мячей.