Сегодня, 27 ноября, проходит матч второго тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Японии и Коста-Рики, сообщает «Чемпионат». Играют команды на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером.
Фуллер вывел свою команду вперед
Фуллер вывел свою команду вперед
Первый тайм завершился нулевым счетом. Во втором тайме Кейшер Фуллер вывел Коста-Рику вперёд (81-я минута). Ему ассистировал полузащитник Ельцин Техеда. Фуллер нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.
Сборная Японии имеет в активе три очка после волевой победы в матче с Германией (2:1). Коста-Рика в первом туре группового этапа уступила сборной Испании. Подопечные Луиса Энрике отправили в ворота Кейлора Наваса семь безответных мячей.
В этот раз Коста-Рика одержала свою первую победу на ЧМ, таким образом, сборная догнала японцев по очкам. В активе команд по три балла.
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