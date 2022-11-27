Галерея ⟩ В Таллинне в последний путь провожают музыканта Рихо Сибуля

Рихо Сибуль родился 26 июня 1958 года. Он учился музыке в музыкальном классе школы и в 1976–1977 годах в Таллиннском педагогическом институте. Сибуль был очень разносторонним композитором, который создавал музыку в разных жанрах: от рок-н-ролла до блюза и от лирических баллад до музыки к фильмам.