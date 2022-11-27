В прошлой воскресенье, 20 ноября, умер гитарист, певец и композитор Рихо Сибуль, которого провожают в последний путь в первый Адвент, 27 ноября, днем. Прощание проходит в Таллинне, в церкви Святого Иоанна.
Галерея ⟩ В Таллинне в последний путь провожают музыканта Рихо Сибуля
В Таллинне в последний путь провожают музыканта Рихо Сибуля
Рихо Сибуль родился 26 июня 1958 года. Он учился музыке в музыкальном классе школы и в 1976–1977 годах в Таллиннском педагогическом институте. Сибуль был очень разносторонним композитором, который создавал музыку в разных жанрах: от рок-н-ролла до блюза и от лирических баллад до музыки к фильмам.
Сибуль также выступал со многими эстонскими рок-группами. Он начал петь в группе Ultima Thule, вместе с которой выступал до последнего времени.
В 2001 году Рихо Сибуль был награжден орденом Белой звезды V степени.