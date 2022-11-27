Если Эстония в ближайшие годы не начнет быстрее сокращать выбросы углерода от транспорта, сельского хозяйства, отходов и зданий, это может обойтись государственному бюджету в десятки миллионов евро на покупку квот на выбросы, чтобы компенсировать большее количество CO2, сообщает ERR.
Медленное сокращение выбросов углекислого газа может обойтись Эстонии в миллионы
Страны Европейского союза поставили цель сократить чистые выбросы парниковых газов на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Одним из инструментов для достижения этой цели является Положение о распределении усилий, которое охватывает транспортный сектор, сельское хозяйство, управление отходами, сектор зданий и малую энергетику.
Эстония находится на пути к сокращению выбросов парниковых газов на 13 процентов к 2030 году. Однако на основании соглашения, достигнутого Европейским советом, новой целью Эстонии должно стать сокращение выбросов на 24 процента.
«Транспорт, сельское хозяйство, отходы, здания – это наши проблемы на данный момент, потому что мы сейчас идем по пути сокращения на 13 процентов, а цель – 24 процента», – заявила на прошлой неделе в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас. «Недостижение этого пункта может означать расходные обязательства порядка 225 миллионов евро /---/ на приобретение дополнительных квот на выбросы для государственного бюджета».
Март Кийс, советник отдела климата Министерства окружающей среды, сказал ERR, что цифра в 225 миллионов является приблизительной, так как для Эстонии была согласована новая цель по сокращению выбросов углерода к 2030 году, но пока не определена траектория, как достичь этой цели год за годом.
«Но его можно рассчитать для Эстонии, исходя из принципов постановления», – сказал Кийс.
Таким образом, оценка в 225 млн евро является результатом сравнения целевых показателей на период 2021-2030 годов между действующим и новым регламентом. Кяди Ристкок, руководитель отдела климата Министерства окружающей среды, отметила, что разница между текущей целью на 2030 год и новой составляет 680 000 тонн.
«Разница между двумя целевыми показателями действительно составляет 680 000 тонн только по сравнению с целевым показателем на 2030 год, но за весь период разница приближается к 2 800 000 тонн», – сказал Кийс.
Хотя пока неизвестно, какова будет цена тонны CO2 в рамках системы регулирования совместных усилий, реализуемых между странами, в качестве ориентира можно использовать углеродный рынок Европейского союза, стоимость которого составляет около 80 евро за тонну. Умножение этой суммы на избыточные выбросы Эстонии дает в итоге 224 млн евро.
Поэтому Эстонии необходимо найти дополнительные способы сокращения выбросов углерода от транспорта, сельского хозяйства, отходов и зданий, иначе нам придется начать покупать кредиты у других стран, которые сократили выбросы больше, чем предусмотрено их целями, сказала Ристкок.