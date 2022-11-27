Медленное сокращение выбросов углекислого газа может обойтись Эстонии в миллионы

Страны Европейского союза поставили цель сократить чистые выбросы парниковых газов на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Одним из инструментов для достижения этой цели является Положение о распределении усилий, которое охватывает транспортный сектор, сельское хозяйство, управление отходами, сектор зданий и малую энергетику.

Эстония находится на пути к сокращению выбросов парниковых газов на 13 процентов к 2030 году. Однако на основании соглашения, достигнутого Европейским советом, новой целью Эстонии должно стать сокращение выбросов на 24 процента.

«Транспорт, сельское хозяйство, отходы, здания – это наши проблемы на данный момент, потому что мы сейчас идем по пути сокращения на 13 процентов, а цель – 24 процента», – заявила на прошлой неделе в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас. «Недостижение этого пункта может означать расходные обязательства порядка 225 миллионов евро /---/ на приобретение дополнительных квот на выбросы для государственного бюджета».

Март Кийс, советник отдела климата Министерства окружающей среды, сказал ERR, что цифра в 225 миллионов является приблизительной, так как для Эстонии была согласована новая цель по сокращению выбросов углерода к 2030 году, но пока не определена траектория, как достичь этой цели год за годом.

«Но его можно рассчитать для Эстонии, исходя из принципов постановления», – сказал Кийс.