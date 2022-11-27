Война Путина в Украине привела в движение массы мигрантов, а вместе с ними и значительную сумму денег, которая значительно поднимает экономику в странах назначения.
Война – это не только убытки: убежавшие россияне вызвали рост экономики нескольких стран
В то время как многие страны страдают от российского вторжения в Украину, немногие избранные пожинают плоды притока российских мигрантов и богатства, которое они приносят с собой.
Грузия, бывшая советская республика на южной границе России, является одной из нескольких стран на Кавказе, включая Армению и Турцию, экономика которых процветает в текущих условиях нестабильности.
По статистике, в этом году в Грузию эмигрировало не менее 112 тысяч россиян. Почти 43 000 человек прибыли в первую волну сразу после российского вторжения в Украину 24 февраля, а вторая волна, которую труднее подсчитать, пришла в страну после мобилизации в сентябре.
Согласно онлайн-опросу исследовательской группы Ponars Eurasia, в котором приняли участие более 2000 российских мигрантов, 23,4 процента из них уехали в Грузию. 24,9% российских мигрантов уехали в Турцию, 15,1% – в Армению и 19% – в неназванные «другие» страны.
Иммиграция оказала серьезное влияние на экономику Грузии и местную валюту, лари, который в этом году вырос на 15 процентов по отношению к доллару США и торгуется на трехлетнем максимуме.
Экономика растет на 10 процентов
Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году экономика Грузии вырастет на 10 процентов. Это более чем в три раза превышает их апрельский прогноз, когда экономический рост составлял всего три процента.
Международный валютный фонд видит причиной экономического роста Турции и Армении в этом году иммиграцию, вызванную войной, и быстрый рост притока денег. Экономика Турции вырастет в этом году на пять процентов, а Армении – на 11 процентов, благодаря «большому притоку иностранных доходов, капитала и рабочей силы в страну».
Только в октябре доля России в притоке иностранного капитала в Грузию составила 59,6 процента. Рост по сравнению с прошлым годом составляет 725 процентов.
По данным Центрального банка Грузии, в период с февраля по октябрь россияне перевели на грузинские счета 1,412 миллиарда долларов, что более чем в четыре раза превышает сумму в 314 миллионов долларов, переведенных за тот же период 2021 года.
К сентябрю россияне открыли более 45 000 банковских счетов в Грузии, удвоив количество российских банковских счетов в Грузии.
«Экономически активные» иммигранты
Подобно Армении и Турции, Грузия сопротивлялась введению западных санкций против государства-изгоя, позволяя россиянам и их деньгам свободно пересекать границу.
Турция, со своей стороны, в этом году предоставила вид на жительство 118 626 россиянам, а пятая часть недвижимости, проданной иностранцам в 2022 году, досталась россиянам. Правительство Армении не предоставило информацию о численности иммигрантов или покупках недвижимости.
Экономическое влияние иммиграции удивляет даже экспертов
«У нас двузначные цифры экономического роста, которых никто не ожидал», – сказал CNBC Михаил Кукава, глава отдела экономической и социальной политики Грузинского института развития свободы информации (IDFI).
Конечно, значительная часть роста также связана с низкой базой сравнения в период коронавируса. Но, по мнению Кукавы, это также свидетельствует об экономической активности приезжих. И хотя приток в десятки тысяч человек может показаться небольшим – для такой страны, как Грузия, с населением всего 3,7 миллиона человек, – он более чем в 10 раз больше, чем в 2021 году, когда прибыл 10 881 россиянин.
«Они очень экономически активны, 42 тысячи простых граждан России не оказали бы такого влияния на экономику Грузии», – сказал Кукава, имея в виду первую волну мигрантов, в которую входило много состоятельных и высокообразованных людей. Вторая волна была скорее вызвана страхом, чем экономическими перспективами.
Самое непосредственное влияние новоприбывших было на рынок жилья Грузии. По данным TBC Bank, в сентябре цены на недвижимость в столице Тбилиси выросли на 20 процентов, а количество сделок – на 30 процентов в годовом исчислении. Цены на аренду выросли на 74 процента за год.
По данным Государственной службы статистики Грузии, в январе и ноябре этого года в Грузии было зарегистрировано 12 093 новых российских компании, что более чем в 13 раз больше, чем в 2021 году.