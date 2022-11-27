Война – это не только убытки: убежавшие россияне вызвали рост экономики нескольких стран

В то время как многие страны страдают от российского вторжения в Украину, немногие избранные пожинают плоды притока российских мигрантов и богатства, которое они приносят с собой.

Грузия, бывшая советская республика на южной границе России, является одной из нескольких стран на Кавказе, включая Армению и Турцию, экономика которых процветает в текущих условиях нестабильности.

По статистике, в этом году в Грузию эмигрировало не менее 112 тысяч россиян. Почти 43 000 человек прибыли в первую волну сразу после российского вторжения в Украину 24 февраля, а вторая волна, которую труднее подсчитать, пришла в страну после мобилизации в сентябре.

Согласно онлайн-опросу исследовательской группы Ponars Eurasia, в котором приняли участие более 2000 российских мигрантов, 23,4 процента из них уехали в Грузию. 24,9% российских мигрантов уехали в Турцию, 15,1% – в Армению и 19% – в неназванные «другие» страны.

Иммиграция оказала серьезное влияние на экономику Грузии и местную валюту, лари, который в этом году вырос на 15 процентов по отношению к доллару США и торгуется на трехлетнем максимуме.

Экономика растет на 10 процентов

Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году экономика Грузии вырастет на 10 процентов. Это более чем в три раза превышает их апрельский прогноз, когда экономический рост составлял всего три процента.