Министр обороны Эстонии: Россия не была серьезно ослаблена войной

«Российские флот и военно-воздушные силы остались более или менее такими же, как и до войны», – отметил Певкур в беседе с агентством dpa во время визита в Берлин.

Сухопутные войска РФ понесли потери, они с течением времени получат пополнение и вернутся к численности до 24 февраля или даже больше. Россия также извлечет уроки из военного опыта, считает Певкур.

«У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России или что угроза для НАТО уменьшилась», – добавил он.