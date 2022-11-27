СБУ пришла с проверкой в храм Рождества Христова в Ивано-Франковске

Отмечается, что СБУ проводит «контрразведывательные мероприятия» для противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

«При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных предметов и проверяют находящихся там людей на причастность к противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

На этой неделе СБУ провела несколько обысков в епархиях УПЦ Московского патриархата. У епископа Тернопольской епархии Иова (Смакоуза) обнаружили российскую литературу, которая, по словам источника издания, «возвеличивает империализм», и изъяли технику, сообщал источник издания «Бабель».

«Все это он использовал для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации», – пишет издание.

Обыск также прошел у секретаря Черновицко-Буковинской епархии Никиты (Сторожука). По данным СМИ, в комнате священнослужителя застали 17-летнего юношу в нижнем белье. При этом сам архимандрит утверждает, что оперативники СБУ сами раздели и сфотографировали всех присутствующих.