В Ивано-Франковске в храме Рождества Христова УПЦ Московского патриархата сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицейскими и нацгвардейцами проводят проверку. Об этом сообщает СБУ.
СБУ пришла с проверкой в храм Рождества Христова в Ивано-Франковске
Отмечается, что СБУ проводит «контрразведывательные мероприятия» для противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
«При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных предметов и проверяют находящихся там людей на причастность к противоправной деятельности», – говорится в сообщении.
На этой неделе СБУ провела несколько обысков в епархиях УПЦ Московского патриархата. У епископа Тернопольской епархии Иова (Смакоуза) обнаружили российскую литературу, которая, по словам источника издания, «возвеличивает империализм», и изъяли технику, сообщал источник издания «Бабель».
«Все это он использовал для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации», – пишет издание.
Обыск также прошел у секретаря Черновицко-Буковинской епархии Никиты (Сторожука). По данным СМИ, в комнате священнослужителя застали 17-летнего юношу в нижнем белье. При этом сам архимандрит утверждает, что оперативники СБУ сами раздели и сфотографировали всех присутствующих.
В Киево-Печерской Лавре сотрудники СБУ нашли пророссийскую литературу и два миллиона гривен. СБУ отчиталась о нахождении пророссийской литературы, используемой при обучении в семинарии и приходских школах, «в том числе для пропаганды «русского мира».