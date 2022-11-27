Немецкая газета Die Tageszeitung (TAZ) в статье «Эстонские националисты пожинают плоды» пишет, что EKRE все больше симпатизирует радикальным русскоязычным в Эстонии.
Немецкая газета: радикальные русские в Эстонии поддерживают EKRE и называют Ласнамяэ «Народной Республикой»
В прошлом русскоязычные избиратели с эстонским паспортом в основном голосовали за Центристскую партию. Однако сейчас многие разочарованы как неспособностью центристов защитить интересы русскоязычного меньшинства – например, сохранить русскоязычное образование в школах, – так и их явным проукраинством.
Статья начинается с описания Ласнамяэ, которое, по мнению автора, является не только русским, но и пророссийским районом Таллинна. Иногда также можно услышать ироничное определение «Ласнамяэская Народная Республика» (ЛНР) – отсылка к самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам на востоке Украины.
Поэтому наиболее радикальный российский электорат готов поддержать крайне правую Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) на парламентских выборах, которые состоятся в марте следующего года. EKRE и «Ласнаяэскую Народную Республику» объединяет гомофобия, евроскептицизм и неприязнь к украинским беженцам.
В то же время, по данным Die Tageszeitung, это лишь описывает крайний полюс с точки зрения взглядов русской общины, потому что есть русские, которые против войны и поддерживают Украину.
Для общего контекста TAZ пишет, что в Эстонии проживает 300 000 носителей русского языка, которые формально действительно являются «оккупантами» и «детьми оккупантов» или, мягко говоря, «советскими колонизаторами».
Чтобы подтвердить это, TAZ беседует с Полиной, родившейся в Таллинне в конце советской эпохи, для которой термины «оккупация» и «оккупант» были довольно распространенными идиомами. Как гражданка Эстонии, Полина прекрасно говорит по-эстонски, поддерживает Украину и украинцев, а этим летом, среди прочего, побывала в Киеве.
Муж Полины, напротив, россиянин, переехавший в Эстонию и работающий волонтером в общественной организации «Друзья Мариуполя». Он помогает беженцам из Украины, которые находятся транзитом в Эстонии. Общий язык волонтеров – русский. В состав команды входят эстонцы, украинцы, белорусы и русские, а также недавно прибывшие беженцы. Это другой полюс. Пока нельзя сказать, какая позиция будет иметь большую силу.