В прошлом русскоязычные избиратели с эстонским паспортом в основном голосовали за Центристскую партию. Однако сейчас многие разочарованы как неспособностью центристов защитить интересы русскоязычного меньшинства – например, сохранить русскоязычное образование в школах, – так и их явным проукраинством.

Статья начинается с описания Ласнамяэ, которое, по мнению автора, является не только русским, но и пророссийским районом Таллинна. Иногда также можно услышать ироничное определение «Ласнамяэская Народная Республика» (ЛНР) – отсылка к самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам на востоке Украины.

Поэтому наиболее радикальный российский электорат готов поддержать крайне правую Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) на парламентских выборах, которые состоятся в марте следующего года. EKRE и «Ласнаяэскую Народную Республику» объединяет гомофобия, евроскептицизм и неприязнь к украинским беженцам.

В то же время, по данным Die Tageszeitung, это лишь описывает крайний полюс с точки зрения взглядов русской общины, потому что есть русские, которые против войны и поддерживают Украину.

Для общего контекста TAZ пишет, что в Эстонии проживает 300 000 носителей русского языка, которые формально действительно являются «оккупантами» и «детьми оккупантов» или, мягко говоря, «советскими колонизаторами».

Чтобы подтвердить это, TAZ беседует с Полиной, родившейся в Таллинне в конце советской эпохи, для которой термины «оккупация» и «оккупант» были довольно распространенными идиомами. Как гражданка Эстонии, Полина прекрасно говорит по-эстонски, поддерживает Украину и украинцев, а этим летом, среди прочего, побывала в Киеве.