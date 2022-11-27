Опрос: 40 процентов жителей Латвии поддерживают ежегодную вакцинацию от коронавируса

52% респондентов ежегодную вакцинацию не поддерживают, а еще 8% не смогли дать конкретный ответ.

Согласно результатам опроса, мужчины чаще поддерживают ежегодную вакцинацию – 43%, тогда как среди женщин уровень поддержки составляет 36%.

49% мужчин и 54% женщин не поддерживают ежегодную вакцинацию от Covid-19, а 7% мужчин и 9% женщин не могли дать конкретного ответа.

Опрос также показал, что чем выше уровень доходов, тем больше поддержка ежегодной вакцинации от Covid-19. Ее поддерживают 57% респондентов с высокими доходами, 39% респондентов со средними и 25% респондентов с низкими доходами.

Если сравнивать данные по регионам, то наиболее склонны поддержать ежегодную вакцинацию жители Риги – 44%. Среди жителей Видземе их доля составляет 43%, среди жителей Земгале – 38%, а наиболее скептически к ежегодной вакцинации относятся жители Курземе – 34% и жители Латгале – 30%.