Страшные кадры: на итальянском острове Искья произошел мощный оползень, спасатели ищут пропавших

Несколько человек погибли в результате оползня, вызванного проливными дождями, на острове Искья, недалеко от Неаполя.

Поток грязи и мусора, достигший побережья рано утром в субботу, повалил деревья, поглотил здания и увлек за собой в море десятки автомобилей.

Сообщается, что под толщей грязи было найдено тело женщины, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Последствия оползня Фото: Reuters

Десятки домов оказались отрезанными, спасателям мешает плохая погода.

Жительница города Лиза Моччиаро рассказала информационному агентству Анса: «Мы услышали грохот примерно в три ночи, затем сошел первый оползень, за ним около пяти часов утра последовал второй. Это было ужасно».

Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози сказал журналистам, что ситуация очень сложная и что пропавшие без вести люди, предположительно, оказались в ловушке под потоком грязи. За шесть часов выпало до 155 мм осадков.

Последствия оползня Фото: EPA

В регионе Кампания, где расположен остров Искья, уже несколько дней идут проливные дожди. До воскресенья действует метеорологическое предупреждение о дождях и сильном ветре.

В четверг из-за непогоды в регионе погибли два человека. Аргентинский турист утонул, упав в море во время прибрежного шторма, еще одного человека убило ударом молнии на пляже.

Последствия оползня Фото: Reuters

Местные власти призывают жителей оставаться дома, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Ранее министр инфраструктуры Маттео Сальвини заявил, что в результате оползня погибли восемь человек. Однако позже министр внутренних дел заявил, что гибель людей пока не подтверждена.

Последствия оползня Фото: Reuters

Искья, как и соседний остров Капри, расположенный в Тирренском море, – это популярное место отдыха итальянцев и иностранных туристов.