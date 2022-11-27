Фавориты матча остались ни с чем – Куртуа не смог вытащить сборную

Первый тайм завершился нулевым счетом, хотя на последней минуте марокканцы сумели закатить гол. Однако его не засчитали.

На 73-й минуте Абдельхамид Сабери забил мяч в ворота бельгийцев и после этого и без того сложнейший матч стал еще напряженнее.

Бельгия отчаянно пыталась отыграться и на замену на поле вышел Ромелу Лукаку. Но... в дополнительное время Марокко забили второй гол в ворота бельгийцев - отличился Закария Абухляль.