Второй матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира состоялся сегодня между сборными Бельгии и Марокко. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. На матч собралось 43 738 болельщиков.
Фавориты матча остались ни с чем – Куртуа не смог вытащить сборную
Фавориты матча остались ни с чем – Куртуа не смог вытащить сборную
Первый тайм завершился нулевым счетом, хотя на последней минуте марокканцы сумели закатить гол. Однако его не засчитали.
На 73-й минуте Абдельхамид Сабери забил мяч в ворота бельгийцев и после этого и без того сложнейший матч стал еще напряженнее.
Бельгия отчаянно пыталась отыграться и на замену на поле вышел Ромелу Лукаку. Но... в дополнительное время Марокко забили второй гол в ворота бельгийцев - отличился Закария Абухляль.
Фавориты этого матча остались без победы. 2:0 марокканцам. Марокко становится лидером группы.
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