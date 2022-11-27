Свиноводы бьют тревогу: снабжение Эстонии мясом под угрозой, кризисных запасов хватит лишь на несколько дней

«У нас есть национальные резервы на срок до одной недели, и этого, конечно, недостаточно, чтобы страна могла прокормить свой народ на более длительный срок в условиях кризиса. Цель – снабжать своих людей собственным продовольствием – все дальше и дальше», – сказала Хелленурме на ежегодной конференции эстонских свиноводов, на которой, среди прочего, обеспечение продовольствием рассматривалась как часть государственной безопасности.

Она подчеркнула, что продовольственная самообеспеченность должна быть частью стратегии государственной безопасности, потому что в ситуации, когда нам приходится применять свои протоколы безопасности, больше нет времени думать об этом.

Хелленурме сказала, что почти каждую неделю поступают сигналы, что некоторые свиноводы планируют остановить производство.

«Месяц назад мы получили информацию, что образцовый заводчик с хорошими породными характеристиками отказывается от свиноматок на своей ферме и закрывается. Мы видим, как сложная работа, которая велась годами, идет в никуда. Я думаю, что мы не должны просто так расставаться с тем, что было достигнуто многими поколениями свиноводов. Навык выращивания и производства экологически чистых продуктов необходимо поддерживать и развивать», – подчеркнула она.