Свиноводы бьют тревогу: снабжение Эстонии мясом под угрозой, кризисных запасов хватит лишь на несколько дней

Эстонское государство сделало недостаточно для обеспечения продовольственной безопасности, так как уровень самообеспеченности свининой составляет лишь 80 процентов, и в будущем этот показатель еще больше снизится, заявила председатель правления Товарищества разведения породистых свиней Ану Хелленурме.
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«У нас есть национальные резервы на срок до одной недели, и этого, конечно, недостаточно, чтобы страна могла прокормить свой народ на более длительный срок в условиях кризиса. Цель – снабжать своих людей собственным продовольствием – все дальше и дальше», – сказала Хелленурме на ежегодной конференции эстонских свиноводов, на которой, среди прочего, обеспечение продовольствием рассматривалась как часть государственной безопасности.
Она подчеркнула, что продовольственная самообеспеченность должна быть частью стратегии государственной безопасности, потому что в ситуации, когда нам приходится применять свои протоколы безопасности, больше нет времени думать об этом.
Хелленурме сказала, что почти каждую неделю поступают сигналы, что некоторые свиноводы планируют остановить производство.
«Месяц назад мы получили информацию, что образцовый заводчик с хорошими породными характеристиками отказывается от свиноматок на своей ферме и закрывается. Мы видим, как сложная работа, которая велась годами, идет в никуда. Я думаю, что мы не должны просто так расставаться с тем, что было достигнуто многими поколениями свиноводов. Навык выращивания и производства экологически чистых продуктов необходимо поддерживать и развивать», – подчеркнула она.
«Богатство каждого из нас начинается с первичного производства, а не с перераспределения ресурсов. Чем сильнее у нас первичное производство, тем сильнее наш пищевой сектор по всей цепочке поставок. Взглянем на свиноводство: если в конце декабря прошлого года в стаде товарищества было 11 064 свиней, то по состоянию на ноябрь этого года осталось только 9 096. Всего за десять месяцев из основного стада выпало 1968 свиноматок! И эти лишения дались нелегко», – сказала Хелленурме.
По словам председателя правления Эстонской торговой палаты Роомета Сырмуса, обрушившиеся на страну кризисы показали важность продовольственной безопасности.
«Поскольку пандемия COVID-19, когда закрытые национальные границы создали достаточно серьезные проблемы как для нормального движения товаров, так и для рабочей силы, то производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания должны быть в числе жизненно важных направлений, в которых обеспечивается бесперебойная деятельность в случае кризиса. Война в Украине подчеркнула важность обеспечения продовольственной безопасности», – сказал Сырмус.
По мнению Сырмуса, страна упустила ряд возможностей для обеспечения продовольственной безопасности.
«Начиная от предпочтения местной еды как для сил обороны, так и в общественном питании в целом, до углубления взаимовыгодного сотрудничества между фермерами и силами обороны, например поощрение и координация создания ресурса для резервных генераторов или парка машин, пригодный как для оборонных, так и для сельскохозяйственных целей», – перечислил он.
В качестве положительного момента он отметил, что центр запасов создает делегированный запас зерна, чтобы обеспечить основное сырье, необходимое для пищевой промышленности Эстонии. «Собственником и хранителем переданного запаса является производитель или оптовик товаров, но право преимущественной покупки этой продукции на согласованных условиях имеет центр запасов», – пояснил глава палаты.
По его словам, также должны быть созданы механизмы, чтобы в случае отключения электроэнергии и нехватки газа гарантировалось энергоснабжение сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности, в которых нельзя прерывать работу.
По его мнению, в нынешнем энергетическом кризисе страна оставила в одиночестве крупные компании по производству продуктов питания. «Стремительный рост цен на энергию серьезно угрожает экономической устойчивости эстонской пищевой промышленности, что, в свою очередь, угрожает продовольственной безопасности страны», – предупредил Сырмус.