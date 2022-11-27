Политик EKRE рассказал свою версию гибели парома «Эстония»

Грюнталь много говорил о пароме «Эстония» во время встречи с избирателями. Он предупредил, что Партия реформ не заинтересована в расследовании причин катастрофы, но, по его мнению, вопрос следует продолжать до тех пор, пока не будут даны ответы на все вопросы.