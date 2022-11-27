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Политик EKRE рассказал свою версию гибели парома «Эстония»

Тийт Рейнберг
Политик EKRE рассказал свою версию гибели парома «Эстония»
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Фото: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Калле Грюнталь, Март Ярвик и Элар Ниглас, которые балотируются в Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE), встретились сегодня днем ​​с избирателями в культурном центре Тюри, чтобы рассказать, что они будут делать, если попадут в правительство.

Член Рийгикогу Калле Грюнталь рассказал, почему он хочет остаться в Рийгикогу. Это причины гибели парома «Эстония» и ущерб вакцины от COVID

Грюнталь много говорил о пароме «Эстония» во время встречи с избирателями. Он предупредил, что Партия реформ не заинтересована в расследовании причин катастрофы, но, по его мнению, вопрос следует продолжать до тех пор, пока не будут даны ответы на все вопросы.

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