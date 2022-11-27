Политик EKRE рассказал свою версию гибели парома «Эстония»

Калле Грюнталь, Март Ярвик и Элар Ниглас, которые балотируются в Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE), встретились сегодня днем с избирателями в культурном центре Тюри, чтобы рассказать, что они будут делать, если попадут в правительство.
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