Вчера вечером под Айнажи в Латвии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель автобуса, выполняющий заказ для сил обороны.
В ДТП в Латвии пострадали украинские военные, которые обучались в Эстонии
В ДТП в Латвии пострадали украинские военные, которые обучались в Эстонии
Силы обороны выражают соболезнования родным водителя автобуса.
В аварии также пострадал один эстонский солдат, его доставили в больницу для обследования. Его состояние стабильное. Остальные пострадавшие в аварии пассажиры – военнослужащие ВСУ, они также доставлены в больницу. Латвийская полиция выясняет точные причины аварии.