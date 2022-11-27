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В ДТП в Латвии пострадали украинские военные, которые обучались в Эстонии

rus.postimees.ee
В ДТП в Латвии пострадали украинские военные, которые обучались в Эстонии
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Авария в Латвии.
Авария в Латвии. Фото: Pealtnägija foto/TVNET/PM

Вчера вечером под Айнажи в Латвии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель автобуса, выполняющий заказ для сил обороны. 

Силы обороны выражают соболезнования родным водителя автобуса.

В аварии также пострадал один эстонский солдат, его доставили в больницу для обследования. Его состояние стабильное. Остальные пострадавшие в аварии пассажиры – военнослужащие ВСУ, они также доставлены в больницу. Латвийская полиция выясняет точные причины аварии.

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