В ДТП в Латвии пострадали украинские военные, которые обучались в Эстонии

В аварии также пострадал один эстонский солдат, его доставили в больницу для обследования. Его состояние стабильное. Остальные пострадавшие в аварии пассажиры – военнослужащие ВСУ, они также доставлены в больницу. Латвийская полиция выясняет точные причины аварии.