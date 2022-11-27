Еще один матч сегодняшнего дня - игра сборных Хорватии и Канады. И если в предыдущем матче, когда хорваты сыграли вничью с марокканцами, показалось, что команда не в форме, сегодня они реабилитировались.
Хорваты разгромили Канаду - 4:1
На второй минуте канадцы закатили неожиданный гол хорватам. До 25-й минуты сохранялось это положение; Марко Ливайя на 26-й минуте попытался исправить ситуацию, отправив красивейший мяч в ворота соперников. Увы, из-за офсайда его не засчитали.
Однако это только раззадорило хорватов – у ворот канадцев развернулось настоящее сражение, которое завершилось на 36-й минуте голом от Андрея Крамарича. Хорватия сравняла счет.
Невероятно, но Марко Ливайя реабилитируется и на 44-й минуте закатывает канадцам второй гол.
Начало второго тайма знаменуется атаками канадской сборной. 54-я минута – сумасшедшая атака хорватов, Ковачич практически забивает, но Милан Борян – вратарь канадцев отражает атаку.
На 70-й минуте Крамарич забивает третий гол в ворота канадцев.
85-я минута принесла Модричу и Миллеру желтые карточки за разборки.
И четвертый гол от Ловро Майера в ворота канадцев был забит в дополнительное время, на 94-й минуте. 4:1.