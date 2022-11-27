Хорваты разгромили Канаду - 4:1

На второй минуте канадцы закатили неожиданный гол хорватам. До 25-й минуты сохранялось это положение; Марко Ливайя на 26-й минуте попытался исправить ситуацию, отправив красивейший мяч в ворота соперников. Увы, из-за офсайда его не засчитали.

Однако это только раззадорило хорватов – у ворот канадцев развернулось настоящее сражение, которое завершилось на 36-й минуте голом от Андрея Крамарича. Хорватия сравняла счет.

Невероятно, но Марко Ливайя реабилитируется и на 44-й минуте закатывает канадцам второй гол.

Начало второго тайма знаменуется атаками канадской сборной. 54-я минута – сумасшедшая атака хорватов, Ковачич практически забивает, но Милан Борян – вратарь канадцев отражает атаку.

На 70-й минуте Крамарич забивает третий гол в ворота канадцев.

85-я минута принесла Модричу и Миллеру желтые карточки за разборки.