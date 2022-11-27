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ВИДЕО ⟩ В Турции задержаны протестующие против насилия над женщинами

Deutsche Welle
В Турции задержаны протестующие против насилия над женщинами
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В Турции задержаны протестующие против насилия над женщинами.
В Турции задержаны протестующие против насилия над женщинами. Фото: Arnaud Andrieu

Десятки человек были на этой неделе задержаны в ходе демонстраций в Турции, сообщают правозащитники. Акции приурочены к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, пишет Deutsche Welle.

На демонстрациях против насилия в отношении женщин в Турции, по данным организаторов, произошли многочисленные задержания. Только в Стамбуле в воскресенье, 27 ноября, были задержаны более 40 человек, сообщила турецкая правозащитная группа «Мы остановим фемицид».

Еще 200 человек, как пишет немецкое агентство dpa, были задержаны в ходе митинга, состоявшегося двумя днями ранее. Полиция не предоставила на этот счет никакой информации. Местные власти ранее запретили проведение обеих акций - среди прочего, на том основании, что они угрожают социальному миру.

Ежегодно 25 ноября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Согласно данным KCDP, в этом году более 300 женщин в Турции стали жертвами фемицида. Против правозащитной группы в настоящее время ведется судебное разбирательство по обвинению в действиях, противоречащих закону и морали. Ей грозит запрет.

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