Десятки человек были на этой неделе задержаны в ходе демонстраций в Турции, сообщают правозащитники. Акции приурочены к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, пишет Deutsche Welle.
ВИДЕО ⟩ В Турции задержаны протестующие против насилия над женщинами
На демонстрациях против насилия в отношении женщин в Турции, по данным организаторов, произошли многочисленные задержания. Только в Стамбуле в воскресенье, 27 ноября, были задержаны более 40 человек, сообщила турецкая правозащитная группа «Мы остановим фемицид».
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak aralarında Genel Sekreterimiz Fidan Ataselim'in de bulunduğu 40'ı aşkın üyemiz gözaltına alındı.— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) November 27, 2022
Arkadaşlarımızı alacağız. Kadınları durduramayacaksınız! pic.twitter.com/8WqrfLkhVY
Еще 200 человек, как пишет немецкое агентство dpa, были задержаны в ходе митинга, состоявшегося двумя днями ранее. Полиция не предоставила на этот счет никакой информации. Местные власти ранее запретили проведение обеих акций - среди прочего, на том основании, что они угрожают социальному миру.
Ежегодно 25 ноября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Согласно данным KCDP, в этом году более 300 женщин в Турции стали жертвами фемицида. Против правозащитной группы в настоящее время ведется судебное разбирательство по обвинению в действиях, противоречащих закону и морали. Ей грозит запрет.