ВИДЕО ⟩ В Турции задержаны протестующие против насилия над женщинами

На демонстрациях против насилия в отношении женщин в Турции, по данным организаторов, произошли многочисленные задержания. Только в Стамбуле в воскресенье, 27 ноября, были задержаны более 40 человек, сообщила турецкая правозащитная группа «Мы остановим фемицид».

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak aralarında Genel Sekreterimiz Fidan Ataselim'in de bulunduğu 40'ı aşkın üyemiz gözaltına alındı.



Arkadaşlarımızı alacağız. Kadınları durduramayacaksınız! pic.twitter.com/8WqrfLkhVY — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) November 27, 2022

Еще 200 человек, как пишет немецкое агентство dpa, были задержаны в ходе митинга, состоявшегося двумя днями ранее. Полиция не предоставила на этот счет никакой информации. Местные власти ранее запретили проведение обеих акций - среди прочего, на том основании, что они угрожают социальному миру.