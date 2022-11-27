Шотландские ученые: рекомендация выпивать восемь стаканов воды в день была ошибочной

Ученые из Университета Абердина, в Шотландии, выяснили, что рекомендованная норма в два литра воды в день может быть избыточна.

Шотландские ученые отмечают, что примерно половину дневной нормы жидкости человек принимает с едой, поэтому пить так много чистой воды не обязательно. Теперь, на основе масштабного исследования, они советуют пить по 1,5-1,8 литра в день.

Профессор Джон Спикмен, один из авторов исследования в беседе с Би-би-си сказал: «Изначальное измерение дневной потребности в два литра это результат небольшой ошибки. Вода, которую мы должны пить – это разница между общей дневной потребностью и тем, что мы получаем с пищей».

«Жидкость, полученную с пищей, измеряли, спрашивая людей, сколько они едят. Однако люди как правило говорят, что едят меньше, чем в реальности, и поэтому в расчете ошибка, а количество воды, которую нужно пить, переоценивается», – говорит Спикмен.

Однако в новом исследование оборот воды в человеческом теле удалось посчитать более точно с помощью технологии, в которой применяются стабильные изотопы.

В исследовании приняли участие 5604 человека из 23 стран в возрасте от восьми дней до 96 лет.

Участники в ходе эксперимента выпивали стакан воды, в которой некоторые из молекул водорода были заменены на стабильный изотоп дейтерий.

Дейтерий вырабатывается в теле человека и абсолютно безвреден.