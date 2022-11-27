Водометы и слезоточивый газ: после поражения сборной Бельгии по футболу на ЧМ-2022 фанаты устроили в Брюсселе беспорядки

RTBF пишет, что на улицы вышли люди с марокканскими флагами и местные футбольные фанаты. После окончания матча около 150 молодых людей начали поджигать мусорные баки, разбивать припаркованные автомобили и кидаться разными предметами в полицейских. После этого силовики применили водометы и слезоточивый газ. Из-за беспорядков в Брюсселе пришлось закрыть несколько станций метро. Полиция попросила граждан избегать бульвара Дю Миди и близлежащих улиц.

Bruxelles c’est devenu n’importe quoi tu peux être heureux pour du foot mais là ça dépasse les limites pic.twitter.com/IDziperdPq — Arobaise 🇨🇴🥸 (@BasitoAro) November 27, 2022

«Я самым решительным образом осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днем. Полиция уже жестко вмешалась. Поэтому я советую сторонникам не приезжать в центр города. Полиция использует все средства для поддержания общественного порядка. Я приказал полиции произвести административные аресты нарушителей порядка», – написал мэр Брюсселя Филипп Клоз.

Ранее сегодня сборная Марокко победила команду Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч завершился со счетом 2:0.