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Водометы и слезоточивый газ: после поражения сборной Бельгии по футболу на ЧМ-2022 фанаты устроили в Брюсселе беспорядки

«Новая Газета. Европа»
Водометы и слезоточивый газ: после поражения сборной Бельгии по футболу на ЧМ-2022 фанаты устроили в Брюсселе беспорядки
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Фото: Geert Vanden Wijngaert

В центре Брюсселя начались беспорядки после того, как сборная Бельгии по футболу проиграла Марокко в групповом этапе чемпионата мира. Об этом сообщает Новая газета. Европа со ссылкой издание The Brussels Times.

RTBF пишет, что на улицы вышли люди с марокканскими флагами и местные футбольные фанаты. После окончания матча около 150 молодых людей начали поджигать мусорные баки, разбивать припаркованные автомобили и кидаться разными предметами в полицейских. После этого силовики применили водометы и слезоточивый газ. Из-за беспорядков в Брюсселе пришлось закрыть несколько станций метро. Полиция попросила граждан избегать бульвара Дю Миди и близлежащих улиц.

«Я самым решительным образом осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днем. Полиция уже жестко вмешалась. Поэтому я советую сторонникам не приезжать в центр города. Полиция использует все средства для поддержания общественного порядка. Я приказал полиции произвести административные аресты нарушителей порядка», – написал мэр Брюсселя Филипп Клоз.

Ранее сегодня сборная Марокко победила команду Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч завершился со счетом 2:0.

Первый мяч среди игроков марокканской сборной забил Абдельхамид Сабири на 73-й минуте. На 92-й минуте гол забил Закария Абухляль. Из-за офсайда арбитры не засчитали другой гол сборной Марокко, забитый Хакимом Зиешем.

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