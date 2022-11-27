В центре Брюсселя начались беспорядки после того, как сборная Бельгии по футболу проиграла Марокко в групповом этапе чемпионата мира. Об этом сообщает Новая газета. Европа со ссылкой издание The Brussels Times.
Водометы и слезоточивый газ: после поражения сборной Бельгии по футболу на ЧМ-2022 фанаты устроили в Брюсселе беспорядки
RTBF пишет, что на улицы вышли люди с марокканскими флагами и местные футбольные фанаты. После окончания матча около 150 молодых людей начали поджигать мусорные баки, разбивать припаркованные автомобили и кидаться разными предметами в полицейских. После этого силовики применили водометы и слезоточивый газ. Из-за беспорядков в Брюсселе пришлось закрыть несколько станций метро. Полиция попросила граждан избегать бульвара Дю Миди и близлежащих улиц.
Bruxelles c’est devenu n’importe quoi tu peux être heureux pour du foot mais là ça dépasse les limites pic.twitter.com/IDziperdPq— Arobaise 🇨🇴🥸 (@BasitoAro) November 27, 2022
«Я самым решительным образом осуждаю инциденты, произошедшие сегодня днем. Полиция уже жестко вмешалась. Поэтому я советую сторонникам не приезжать в центр города. Полиция использует все средства для поддержания общественного порядка. Я приказал полиции произвести административные аресты нарушителей порядка», – написал мэр Брюсселя Филипп Клоз.
Pourquoi ? Quel est l’interêt ? 🤬🤬🤬 #BELMAR #BEL #Bruxelles pic.twitter.com/93mdWseKW2— ❤️🖤 𝒮𝒶𝒷𝓇𝒾𝓃𝒶 ❤️🖤 (@Milanista_Sab) November 27, 2022
Ранее сегодня сборная Марокко победила команду Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч завершился со счетом 2:0.
Первый мяч среди игроков марокканской сборной забил Абдельхамид Сабири на 73-й минуте. На 92-й минуте гол забил Закария Абухляль. Из-за офсайда арбитры не засчитали другой гол сборной Марокко, забитый Хакимом Зиешем.