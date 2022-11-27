Последний матч этого дня – Германия – Испания, который прошел в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».
Испания и Германия так и не выяснили, кто сильнее
Испания и Германия так и не выяснили, кто сильнее
Первый тайм завершился ничейным счетом, но германцы все же сумели здорово напугать испанцев, закатив им гол (40-я минута, Антонио Рюдигер). Но его не засчитали из-за офсайда.
Второй тайм получился зрелищнее: на 63-й минуте испанцы забили германцам, отличился Альваро Мората. 83-я минута – ответный гол от Германии (автор Никлас Фюллкрюг). Счет сравнялся.
Финальный свисток и матч завершился со счетом 1:1.
4 очка у сборной Испании.
1 очко у сборной Германии.
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