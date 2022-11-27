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Испания и Германия так и не выяснили, кто сильнее

rus.postimees.ee
Испания и Германия так и не выяснили, кто сильнее
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Матч Испания - Германия.
Матч Испания - Германия. Фото: RUNGROJ YONGRIT

Последний матч этого дня – Германия – Испания, который прошел в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».

Первый тайм завершился ничейным счетом, но германцы все же сумели здорово напугать испанцев, закатив им гол (40-я минута, Антонио Рюдигер). Но его не засчитали из-за офсайда.

Второй тайм получился зрелищнее: на 63-й минуте испанцы забили германцам, отличился Альваро Мората. 83-я минута – ответный гол от Германии (автор Никлас Фюллкрюг). Счет сравнялся.

Финальный свисток и матч завершился со счетом 1:1.

4 очка у сборной Испании.

1 очко у сборной Германии.

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