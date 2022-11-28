Соцдемы Кохтла-Ярве выдвигают Эдуарда Одинца на пост председателя горсобрания и Хенри Казело на пост мэра

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (46) является членом городского собрания с 1996 года. До конституционной комиссии Одинец возглавлял специальную антикоррупционную комиссию парламента. Одинец занимал руководящие должности в Министерстве культуры, Фонде интеграции, Государственной канцелярии. Одинец имеет степень магистра образования Таллиннского университета и диплом Тартуского университета в области руководства местным самоуправлением.

Хенри Казело (40) более 11 лет проработал в Брюсселе советником депутатов Европейского парламента и руководителем бюро, а ранее работал в Таллиннской городской управе и Министерстве экономики и коммуникаций. Казело имеет высшее образование в области охраны окружающей среды, полученное в Эстонском университете естественных наук.