Сборная Бельгии проиграла Марокко 0:2, что вызвало городские стычки в Брюсселе, вмешаться пришлось полиции по охране общественного порядка.
После матча сборных Бельгии и Марокко в Брюсселе начались беспорядки
За трансляцией матча можно было наблюдать на телеэкранах в нескольких публичных местах Брюсселя, и, по сообщениям бельгийских СМИ, после поражения ситуация полностью вышла из-под контроля. По данным газеты De Standaard, сотни бунтующих молодых людей причинили большие разрушения. Молодежь подожгла несколько электрических самокатов, были повреждены автомобили, в полицейских бросали бутылки.
Полиция ответила на беспорядки крупными силами, чтобы разогнать хулиганов были применены водометы и слезоточивый газ.
«В 15:22 десятки людей, некоторые из которых были в балаклавах, начали задираться с полицией», — сообщила пресс-секретарь полиции Ильза Ван де Кире. Полицию в основном провоцировала молодежь из марокканского сообщества, которая забрасывала представителей власти бутылками и мусором.
«Мы просто хотим отпраздновать, но полиция нам не позволяет, поэтому это создает напряжение», — сказал Мохаммед газете De Standaar. Полиции удалось отогнать участников беспорядков от центра города около 18:00.
Мэр Филипп Клоуз осудил беспорядки в Твиттере и посоветовал сторонникам не приезжать в центр города. По его словам, он поручил полиции принять меры против нарушителей спокойствия.
«Грустно видеть, как меньшинство пользуется ситуацией, чтобы вызвать беспорядки», — заявила министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден. По ее словам, полиция сделает все, чтобы положить этому конец, и приложит все усилия для установления участников беспорядков в ближайшие дни.
Riots have broken out in Brussels, Belgium following the 2-0 defeat against Morocco. Hundreds of police officers have responded. Widespread destruction reported - De Standaard pic.twitter.com/tfSgwJJl0y— Faytuks News Δ (@Faytuks) November 27, 2022
Some pictures from local media https://t.co/lFNwfrolZF https://t.co/QIyxOC5J49 pic.twitter.com/IHthPGqRDB— Faytuks News Δ (@Faytuks) November 27, 2022