После матча сборных Бельгии и Марокко в Брюсселе начались беспорядки

За трансляцией матча можно было наблюдать на телеэкранах в нескольких публичных местах Брюсселя, и, по сообщениям бельгийских СМИ, после поражения ситуация полностью вышла из-под контроля. По данным газеты De Standaard, сотни бунтующих молодых людей причинили большие разрушения. Молодежь подожгла несколько электрических самокатов, были повреждены автомобили, в полицейских бросали бутылки.

Полиция ответила на беспорядки крупными силами, чтобы разогнать хулиганов были применены водометы и слезоточивый газ.

«В 15:22 десятки людей, некоторые из которых были в балаклавах, начали задираться с полицией», — сообщила пресс-секретарь полиции Ильза Ван де Кире. Полицию в основном провоцировала молодежь из марокканского сообщества, которая забрасывала представителей власти бутылками и мусором.

«Мы просто хотим отпраздновать, но полиция нам не позволяет, поэтому это создает напряжение», — сказал Мохаммед газете De Standaar. Полиции удалось отогнать участников беспорядков от центра города около 18:00.

Мэр Филипп Клоуз осудил беспорядки в Твиттере и посоветовал сторонникам не приезжать в центр города. По его словам, он поручил полиции принять меры против нарушителей спокойствия.

«Грустно видеть, как меньшинство пользуется ситуацией, чтобы вызвать беспорядки», — заявила министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден. По ее словам, полиция сделает все, чтобы положить этому конец, и приложит все усилия для установления участников беспорядков в ближайшие дни.