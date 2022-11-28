Учителя просят поддержки для оплаты дополнительной работы

Координатор Сети объединений учителей Мадис Сомелар отметил, что дифференциация заработной платы и повышение реальной заработной платы помогают удержать нынешних учителей в школе и повышают мотивацию учиться на учителя.

«Чтобы обеспечить прирост численности учителей, необходимо, чтобы уже следующей весной как можно больше молодых людей подали бы заявления в университеты, чтобы стать учителями-предметниками. Нынешняя политика в сфере образования не принесла результатов. Эстонские школы не могут позволить ни одного учебного года, в котором количество студентов, обучающихся на учителей-предметников в высших учебных заведениях Эстонии, практически отсутствовало бы», – сказал Сомелар.

По его словам, преподавательский состав выдержал период кризиса, вызванного пандемией, постарался сохранить школы открытыми, а также ликвидировал пробелы в обучении. «Российская агрессия в Украине создала ситуацию, когда мы должны мобилизовать наши силы для поддержки украинских военных беженцев – детей и семей. Кроме того, школы должны создать возможность обогатить варианты выбора иностранного языка B и справиться с переходом на эстонский язык обучения. Нам нужна дифференциация заработной платы учителей, чтобы платить больше тем, кто вносит значительно больший вклад», – подчеркнул Сомелар.

Государственная целевая поддержка, выделяемая на содержание общеобразовательных школ, предусматривает поддержку расходов на оплату труда учителей городов и волостей, а также руководителей частных общеобразовательных школ на каждую расчетную должность, что на 17,1 процента выше минимальной заработной платы учителя. Увеличение фонда поддержки на 26 миллионов дало бы возможность восстановить прежнюю ситуацию, когда он составлял 20 процентов.