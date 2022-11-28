По данным переписи населения 2021 года треть жителей имеет какую-либо продолжительную болезнь или проблему со здоровьем. Это на 2 процентных пункта (п. п.) больше, чем во время предыдущей переписи 2011 года. В повседневной деятельности ввиду какой-либо проблемы со здоровьем ограничено 28% населения.
Статистика: у эстонской молодежи стало больше проблем со здоровьем, чем 10 лет назад
В рамках опроса переписи населения у людей спрашивали о том, имеют ли они какую-либо продолжительную болезнь или проблему со здоровьем. «При этом была важна оценка самого человека, а не установленные у него недостаток здоровья или снижение трудоспособности. Помимо прочего, интересовались также тем, в какой степени человек испытывал в последние 6 месяцев ограничения в какой-либо повседневной деятельности ввиду проблем со здоровьем», – объяснила руководитель проекта переписи населения Лийна Осила.
Результаты переписи населения 2021 года показали, что у трети жителей Эстонии (33%) есть какая-либо продолжительная болезнь или проблема со здоровьем. Во время предыдущей переписи 2011 года этот показатель был несколько ниже – 31%.
Согласно оценкам, ввиду проблем со здоровьем в повседневной деятельности ограничены 28% населения. При этом 18% населения ответило, что они ограничены в некоторой степени и 10% отметили ограничения в существенной степени. На прошлой переписи также 28% населения ответило, что они ограничены ввиду проблем со здоровьем, однако тогда людей, отметивших ограничение в существенной степени, было на 4 п. п. больше (14%).
Пожилые люди испытывают ограничения ввиду проблем со здоровьем все меньше
Как и следовало ожидать, наибольшая доля людей с продолжительной болезнью или проблемой со здоровьем отмечается в старшей возрастной группе. Среди жителей Эстонии в возрасте 65 лет и старше 69% страдают от какой-либо продолжительной болезни или проблемы со здоровьем. Эта доля на протяжении периода между двумя переписями не изменилась.
Самым существенным положительным изменением является уменьшение в старшей возрастной группе (65 лет и старше) доли тех людей, которые ответили, что они имеют существенные ограничения в повседневной деятельности ввиду проблем со здоровьем: в 2011 году этот показатель был равен 39%, по данным переписи 2021 года – 24%. «Тот факт, что пожилые люди, вне зависимости от проблем со здоровьем, не чувствуют себя существенно ограниченными в повседневной жизни, указывает на то, что, помимо высокого уровня медицинских услуг, наше общество стало все чаще принимать во внимание разные потребности, и это дает возможности жить полноценной жизнью даже с расстройствами здоровья», – прокомментировала Лийна Осила.
При этом молодежь имеет больше проблем со здоровьем, чем во время предыдущей переписи, и относительно нее наблюдается противоположная тенденция. Если в 2011 году продолжительную болезнь или проблему со здоровьем имело 7% детей от 0 до 14 лет, то теперь – 8%. Еще больший рост отмечается в возрастной группе 15–29 лет: если в 2011 году у 14% лиц этого возраста была какая-либо продолжительная болезнь или проблема со здоровьем, то теперь – уже у 17%.
У женщин продолжительные проблемы со здоровьем возникают чаще
Среди женщин 35% указало о наличии у них продолжительной проблемы со здоровьем, среди мужчин тот же показатель был ниже и достигал 29%. Аналогичной ситуация была и во время предыдущей переписи (среди женщин – 33%, среди мужчин – 28%). «В то же время при рассмотрении гендерных различий по возрастным группам заметная разница наблюдается лишь среди лиц 65 лет и старше. Показатели младших возрастных групп остались на том же уровне, что и раньше. Следует отметить, что средняя продолжительность жизни женщин также немного выше, поэтому среди пожилых лиц численность женщин больше, чем мужчин», – объяснила Лийна Осила.
Поскольку женщины чаще имеют продолжительные болезни и проблемы со здоровьем, то логично, что и в повседневной деятельности они чаще испытывают ограничения, чем мужчины (женщины: в существенной степени ограничены 11%, в некоторой степени ограничены 19%; мужчины: в существенной степени ограничены 9%, в некоторой степени ограничены 16%).
Проблем со здоровьем больше всего возникает у жителей Пылвамаа и Ида-Вирумаа, меньше всего — у жителей Харьюмаа
Наибольшая доля людей, имеющих продолжительные проблемы со здоровьем, наблюдается в Пылваском и Ида-Вируском уездах, где их по 42%, что почти на 9 п. п. больше среднего показателя по Эстонии (33%). Эти же показатели были на том же уровне и во время прошлой переписи (в Пылвамаа – 43%, в Ида-Вирумаа – 39%).
Самое крепкое здоровье у жителей Харьюмаа: продолжительные проблемы со здоровьем согласно оценкам есть у 27% населения этого уезда. Это почти на 6 п. п. меньше, чем среднее значение по Эстонии. Однако по сравнению с 2011 годом этот показатель все же немного увеличился и в Харьюмаа (2011 г. – 25%).
Подобная последовательность наблюдается также при рассмотрении доли тех людей, которые ограничены в повседневной деятельности ввиду проблем со здоровьем. Самым высоким этот показатель является в Пылвамаа, где 42% жителей чувствуют себя ограниченными ввиду состояния здоровья, далее следуют Вырумаа (37%), Валгамаа (36%) и Ида-Вирумаа (36%); Меньше всего людей, испытывающих ограничения ввиду проблем со здоровьем, наблюдается в Харьюмаа (22%).
«Здесь просматривается четкая и логичная тенденция – в регионах со стареющим населением доля людей с продолжительными проблемами со здоровьем также больше. Наименьшая доля людей, испытывающих продолжительные проблемы со здоровьем, наблюдается в волости Раэ (20%), где средний возраст жителей составляет 33 года. Наибольшая соответствующая доля людей проживает в волости Ряпина (46%), где средний возраст населения выше на 14 лет (47 лет)», – объяснила Лийна Осила.
Лица с высшим образованием имеют меньше всего проблем со здоровьем
Результаты переписи подтверждают выявленную в предыдущих исследованиях взаимосвязь между уровнем образования и состоянием здоровья. «При рассмотрении взаимосвязи уровня образования со здоровьем человека выясняется, что меньше всего людей, имеющих продолжительную болезнь или проблему со здоровьем, наблюдается среди лиц с высшим образованием», – отметила Лийна Осила.
Среди имеющих высшее образование проблема со здоровьем есть у 34%, при этом 27% чувствуют себя ввиду этого ограниченными в повседневной деятельности. В случае лиц со средним образованием продолжительную проблему со здоровьем отметили 39%, при этом треть из них ограничена в повседневной деятельности (33%). Среди лиц с основным образованием проблему со здоровьем имеет 40% и в повседневной деятельности ввиду состояния здоровья ограничены 36%.