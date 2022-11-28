Статистика: у эстонской молодежи стало больше проблем со здоровьем, чем десять лет назад

Самым существенным положительным изменением является уменьшение в старшей возрастной группе (65 лет и старше) доли тех людей, которые ответили, что они имеют существенные ограничения в повседневной деятельности ввиду проблем со здоровьем: в 2011 году этот показатель был равен 39%, по данным переписи 2021 года – 24%. «Тот факт, что пожилые люди, вне зависимости от проблем со здоровьем, не чувствуют себя существенно ограниченными в повседневной жизни, указывает на то, что, помимо высокого уровня медицинских услуг, наше общество стало все чаще принимать во внимание разные потребности, и это дает возможности жить полноценной жизнью даже с расстройствами здоровья», – прокомментировала Лийна Осила.

При этом молодежь имеет больше проблем со здоровьем, чем во время предыдущей переписи, и относительно нее наблюдается противоположная тенденция. Если в 2011 году продолжительную болезнь или проблему со здоровьем имело 7% детей от 0 до 14 лет, то теперь – 8%. Еще больший рост отмечается в возрастной группе 15–29 лет: если в 2011 году у 14% лиц этого возраста была какая-либо продолжительная болезнь или проблема со здоровьем, то теперь – уже у 17%.

У женщин продолжительные проблемы со здоровьем возникают чаще