Центрист Волков – соцдемам: сожжение Рима – тоже дело рук центристов?

С другой – совершенно непонятно, почему некоторые вещи нашими оппонентами критикуются (и подчас заслуженно), тогда как другие – напрочь замалчиваются. Возможно, дело в предвыборной спешке, но поскольку лично я никуда не баллотируюсь, то и хотелось бы спокойно разобраться с тем, кто что обещает и что после этого делается.

Говоря об образовании и его реформе, любимый аргумент социал-демократов – это то, что якобы уже давно центристы и реформисты этот вопрос решили и даже записали в коалиционный договор. Обратимся к первоисточнику, то есть к тексту договора: «Мы запустим эстоноязычную образовательную программу, чтобы у всех была возможность участвовать в общественной и трудовой жизни и продолжать обучение на следующей образовательной ступени. Мы выделим необходимое финансирование детским садам и школам, который позволит организовать учебный процесс на эстонском языке, обеспечивая качественное образование. Мы привлечем дополнительных учителей с соответствующей квалификацией в учебные заведения».

Где здесь про перевод школ и детских садов на эстонский языка? Да, можно жонглировать словами и сказать, что на самом деле смысл сказанного был другой и кто-то понял по своему. Посмотрим тогда на то, что было сделано. Что, как говориться, имеем в сухом остатке – пока центристы были в правительстве никакого перевода образования не было. Это факт.