Очередные обвинения социал-демократов в адрес центристов в преддверии выборов в Рийгикогу с утверждением, что «перевод русских школ на эстонский язык – дело рук центристов» и озадачили, и удивили одновременно. С одной стороны, читая перечень претензий к ЦП председателя русскоязычного объединения социал-демократов Кирилла Клауса хотелось спросить автора: сожжение Рима тоже дело рук центристов?
Центрист Волков – соцдемам: сожжение Рима – тоже дело рук центристов?
С другой – совершенно непонятно, почему некоторые вещи нашими оппонентами критикуются (и подчас заслуженно), тогда как другие – напрочь замалчиваются. Возможно, дело в предвыборной спешке, но поскольку лично я никуда не баллотируюсь, то и хотелось бы спокойно разобраться с тем, кто что обещает и что после этого делается.
Говоря об образовании и его реформе, любимый аргумент социал-демократов – это то, что якобы уже давно центристы и реформисты этот вопрос решили и даже записали в коалиционный договор. Обратимся к первоисточнику, то есть к тексту договора: «Мы запустим эстоноязычную образовательную программу, чтобы у всех была возможность участвовать в общественной и трудовой жизни и продолжать обучение на следующей образовательной ступени. Мы выделим необходимое финансирование детским садам и школам, который позволит организовать учебный процесс на эстонском языке, обеспечивая качественное образование. Мы привлечем дополнительных учителей с соответствующей квалификацией в учебные заведения».
Где здесь про перевод школ и детских садов на эстонский языка? Да, можно жонглировать словами и сказать, что на самом деле смысл сказанного был другой и кто-то понял по своему. Посмотрим тогда на то, что было сделано. Что, как говориться, имеем в сухом остатке – пока центристы были в правительстве никакого перевода образования не было. Это факт.
Следующее правительство, с участием социал-демократов, лихо взялось за переход под лозунгом «пятилетку за две недели», то есть не учитывая ни отсутствие методик, ни педагогов, ни, в конце концов, денег. Кстати, один из лидеров социал-демократов в Рийгикогу Эдуард Одинец полностью был согласен с тем, что к переходу ничего не готово и нет даже ресурсов для этих реформ. Беда только в том, что это было в 2021 году, тогда как в 2022 все тот же Одинец заявил: «Есть учителя! Они работают и востребованы. Есть методики! Отношусь к переводу на эстонский довольно оптимистично». Оптимизма оказалось столько, что социал-демократы не поддержали идею центристов прекратить рассмотрение парламентом законопроекта о переводе всего образования на эстонский язык.
При этом социал-демократы изображают себя эдакими диссидентами в правительстве с перманентной фигой в кармане: вообще-то мы против и у нас другая точка зрения (идея Единой школы), но во имя теплых мест в правительстве готовы от своих позиций отказаться.
Отказ от своих взглядов при вхождении в правительство социал-демократы объясняют логично. Цитирую Кирилла Клауса: «В итоге мы всё равно решили подписать договор, поскольку он позволил принять множество мер поддержки жителей Эстонии в условиях энергетического кризиса и безумной инфляции. Сейчас это главное». Как мы видим, это «множество мер» принесло чудодейственный результат: мы на первом месте в ЕС по уровню инфляции, а цены на энергоносители таковы, что сами министерства вынуждены снижать температуру в своих зданиях. С чем правительство за время своей работы преуспело, так это с ужесточением языковых требований и с ограничениями для живущих в Эстонии граждан РФ и РБ. Примечательно, что и здесь социал-демократы проявили последовательность в своей непоследовательности.
К примеру, седьмого ноября рассматривался законопроект о новых языковых требованиях к кандидатам в депутаты. Во время обсуждения в зале Рийгикогу позиция социал-демократов состояла в том, чтобы «вместо того, чтобы делить депутатов на эстонцев и неэстонцев, а также различать, настоящая это эстонская школа или эстонско-русская школа, нужно думать об эффективных решениях». Все бы хорошо, но после этих слов (с которыми сложно поспорить) социал-демократы не стали голосовать за прекращение рассмотрения данного законопроекта, фактически поддержав его. Кстати, данную идею – ужесточить требования к знанию языка в сфере выборов – выдвинула столь нелюбимая социал-демократами партия EKRE.
Вообще, эдакий политический бег трусцой из зала заседания становится традицией для социал-демократов. Когда парламент начал обсуждение законопроекта о лишении избирательного права граждан России и обладателей «серых» паспортов, то, с одной стороны, представителями соцдемов было озвучена позиция против этого предложения, но когда дошло до того, чтобы проголосовать против того, чтобы эта инициатива рассматривалось депутатами, то социал-демократы опять не голосовали.
Так же они поступили, когда первого июня, еще будучи в оппозиции, жестко критиковали законопроект о переходе детсадов на эстонский язык, но во время голосования опять просто не приняли в нем участия. И таких примеров много. Полагаю, когда на следующую Олимпиаду будет комплектоваться сборная по легкой атлетике, то тренерам стоит обратить внимание на парламентскую фракцию социал-демократов. Там много отличных спринтеров.
Кирилл Клаус много говорит об идее Единой школы. Дескать, мы бы рады ее реализовать на уровне государства, но там ее не понимают и не принимают коалиционные партнеры. И тут же отмечается, что в Таллинне эта идея нашла в коалиции поддержку и включена в договор, который заключен… с центристами. Теми самыми центристами, которые, по словам Клауса, виноваты во всех бедах русскоязычного образования. Тут уж хочется, как в том анекдоте, предложить социал-демократам или крестик снять, или портки надеть. Ну или хотя бы быть последовательнее в своих словах и действиях, не говоря уже о том, что они должны совпадать друг с другом.