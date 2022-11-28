По словам руководителя сети магазинов A1000 Market Тармо Лауринга, в последнее время все чаще можно услышать, что в Эстонии продукты питания стоят дороже, чем в Финляндии. На самом деле, пока что это не так, и в случае некоторых продовольственных товаров разница в цене по-прежнему очень большая – например, алкоголь по ту сторону залива стоит в 2-3 раза больше.
Сравнение цен ⟩ Алкоголь в Финляндии по-прежнему в 2-3 раза дороже, чем в Эстонии
Тармо Лауринг говорит, что вывоз алкоголя из Эстонии в Финляндию растет. «В Финляндии налоги на алкоголь гораздо выше, и если у финнов намечается какое-то торжество, то они едут за покупками в Эстонию. В основном они покупают пиво и лонг-дринки, а также крепкий алкоголь и сигареты», – сказал Лауринг.
«В целом для частных лиц нет каких-либо существенных ограничений на ввоз алкоголя из Эстонии в Финляндию, если товар предназначен для личного пользования, а не для перепродажи. Например, единовременно можно провезти до 90 литров вина, 110 литров пива и до 10 литров крепкого алкоголя, поэтому большинство покупателей, как правило, выходят из магазина с большими тележками», – пояснил Лауринг.
«В таллиннских магазинках A1000 в последние месяцы значительно увеличилось количество покупателей, приехавших из Финляндии. Раньше финны приезжали в Эстонию главным образом, чтобы повеселиться и отдохнуть, но теперь их все больше и больше интересуют продовольственные магазины», – добавил Лауринг.
Лауринг отметил, что несмотря на ощутимый рост цен в Эстонии, в Финляндии цены все еще ниже. «Разница в пользу финнов, скорее, в тех случаях, когда речь идет о скидках на одежду и бытовую технику, которых по ту сторону залива гораздо больше, чем в Эстонии», – сказал Лауринг.