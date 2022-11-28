Сравнение цен ⟩ Алкоголь в Финляндии по-прежнему в два-три раза дороже, чем в Эстонии

Тармо Лауринг говорит, что вывоз алкоголя из Эстонии в Финляндию растет. «В Финляндии налоги на алкоголь гораздо выше, и если у финнов намечается какое-то торжество, то они едут за покупками в Эстонию. В основном они покупают пиво и лонг-дринки, а также крепкий алкоголь и сигареты», – сказал Лауринг.

«В целом для частных лиц нет каких-либо существенных ограничений на ввоз алкоголя из Эстонии в Финляндию, если товар предназначен для личного пользования, а не для перепродажи. Например, единовременно можно провезти до 90 литров вина, 110 литров пива и до 10 литров крепкого алкоголя, поэтому большинство покупателей, как правило, выходят из магазина с большими тележками», – пояснил Лауринг.

«В таллиннских магазинках A1000 в последние месяцы значительно увеличилось количество покупателей, приехавших из Финляндии. Раньше финны приезжали в Эстонию главным образом, чтобы повеселиться и отдохнуть, но теперь их все больше и больше интересуют продовольственные магазины», – добавил Лауринг.