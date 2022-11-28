Фото ⟩ Выехавший перед грузовиком автомобиль вылетел в кювет

Вылетевший в кювет автомобиль, после столкновения с грузовиком на перекрестке Ухтна.

В половине девятого утра в понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 110-м километре шоссе Таллинн-Нарва, на перекрестке Ухтна произошло ДТП. Автомобиль Nissan, следовавший из Ухтна, не уступил дорогу грузовику, движущемуся в сторону Таллинна.