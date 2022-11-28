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Фото ⟩ Выехавший перед грузовиком автомобиль вылетел в кювет

Март Рауба Айн Лийва
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Выехавший перед грузовиком автомобиль вылетел в кювет
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Вылетевший в кювет автомобиль, после столкновения с грузовиком на перекрестке Ухтна.
Вылетевший в кювет автомобиль, после столкновения с грузовиком на перекрестке Ухтна. Фото: Ain Liiva

В половине девятого утра в понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на 110-м километре шоссе Таллинн-Нарва, на перекрестке Ухтна произошло ДТП. Автомобиль Nissan, следовавший из Ухтна, не уступил дорогу грузовику, движущемуся в сторону Таллинна.

В результате столкновения, автомобиль Nissan вылетел в кювет. В автомобиле находился только водитель. Его доставили в больницу в Раквере для оказания медицинской помощи и освидетельствования. Подробности происшествия уточняются.

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