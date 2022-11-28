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ПОДДЕРЖИМ ВМЕСТЕ! ⟩ Кампания НКО «Слава Украине» и Postimees дарит Украине Рождественскую надежду

Аарне Сеппель
Кампания НКО «Слава Украине» и Postimees дарит Украине Рождественскую надежду
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Йоханна-Мария Летме раздавала гуманитарные пакеты «Надежда» в городе Гуляйполе Запорожского района.
Йоханна-Мария Летме раздавала гуманитарные пакеты «Надежда» в городе Гуляйполе Запорожского района. Фото: Slava Ukraini
  • Помощь доходит до маленьких деревень, в которые с начала войны ни от кого не поступало помощи
  • Содержимое пакета помощи закуплено в Украине
  • В каждый пакет входят шерстяные перчатки, носки, шапки и шарфы, пожертвованные в Эстонии

НКО «Слава Украине» и Postimees начали кампанию гуманитарной помощи «Рождество надежды в Украине» с намерением подарить сотне тысяч простых украинцев, живущих на линии фронта и в уже освобожденных селах Восточной Украины, посылку с гуманитарной помощью надежды, которая накормит, поддержит и согреет. Вы можете пожертвовать на странице lootus.slava.ee.

Осень принесла хорошие новости многим жителям южной Украины, ведь почти половина территории, захваченной русскими в ходе этой войны, уже освобождена. Но в зоне боевых действий нет ни электричества, ни воды, ни канализации, и многие дома разрушены. Большая часть организаций, занимающихся доставкой гуманитарной помощи, не работают в тех местах, потому что это считается слишком опасным. Поэтому, возможно, приближающиеся праздники многим могли бы показаться безнадежно грустными, если бы не вы, верящие в то, что это Рождество принесет надежду.

«Ситуация хуже, чем мы думали. Международные организации гуманитарной помощи доставляют помощь в центр Херсона, дальше они не добираются. НКО «Слава Украине» оказывает помощь и небольшим селам, куда с начала войны еще никто не поставлял помощь, – рассказала Йоханна-Мария Лехтме, генеральный директор НКО «Слава Украине». – Сначала люди не решались впускать нас к себе в дома. Они не боялись, они стыдились, потому что русские обокрали их жилилища подчистую».

Виктория Индрисова, совместно с Лехтме управляющая НКО «Слава Украине», рассказала, что у людей очень могут быть самые разные потребности. «Неправильно думать, что там остались только бабушки и дедушки. Есть даже такие семьи, в которых воспитывают и восемь детей. У нас предусмотрено, чтобы было одному одеялу в каждом пакете помощи , но одна молодая женщина пришла просить второе одеяло. У нее шестимесячный ребенок, а в комнате семь градусов тепла».

В пакет помощи входят продукты питания, средства гигиены, теплое одеяло и подушки, свечи, спички и фонарик, а также пожертвованные в Эстонии шерстяные носки, перчатки, шапки и шарфы. Стоимость одного пакета помощи оценивается в 60 евро. Пакет помощи покупается в Украине, где он дешевле, а заодно это поддерживает местную экономику.

Посылка надежды

  • Еда: гречка, рис, овсяные хлопья быстрого приготовления, макароны, томатная паста, молоко длительного хранения, мука, соль, сахар, подсолнечное масло, три мясные консервы, три рыбные консервы, шоколад и чай.
  • Средства гигиены: две зубные щетки, зубная паста, мыло, шампунь-гель для душа, порошок для мытья рук, таблетки для очистки воды.
  • Теплое одеяло и две подушки.
  • Восемь свечей длительного горения, десять пачек спичек, фонарь и дополнительные батарейки для фонарика.
  • В комплект входят теплые шерстяные носки, перчатки, шапки и шарфы, связанные в Эстонии.
  • Содержание пакетов помощи может меняться в зависимости от потребностей нуждающихся.

«Мы уже начали возить гуманитарную помощь в зону боевых действий и увидели, что наша помощь действительно нужна. Даже когда в это же время под городом Бахмут шел артиллерийский обстрел, люди, рискуя жизнью, шли к нам, потому что им важна наша помощь. Наша миссия состоит в том, чтобы спасать жизни и избегать, насколько это возможно, посредников, мы доставляем гуманитарную помощь даже прямо домой к нуждающимся. Мы показываем захваченным войной людям, что они не одиноки. Подарим украинцам Рождество надежды!» – говорила Лехтме.

Лехтме и Индрисова подтвердили, что помощь очень нужна. «Помимо российских бомб, люди в Украине этой зимой будут умирать от холода и голода».

Это вторая совместная акция НКО «Слава Украине» и Postimees. Первым был «1000 героев в снегу», в рамках которого за два дня были собраны деньги на покупку более 2000 комплектов зимней формы для украинских солдат.

НКО «Слава Украине» сотрудничает в Украине с благотворительным фондом «Все для Победы». Некоммерческая организация «Слава Украины» была основана 7 марта этого года, и на сегодняшний день поставила в Украину более 90 машин скорой помощи и эвакуационных машин для военных, более 3500 украинских солдат прошли тактическую медицинскую подготовку, организация принимала участие в строительстве полевого госпиталя, поставляла дроны, генераторы и т. д.

В настоящее время НКО «Слава Украине» имеет два направления деятельности. Одно из них – поддержка украинской армии, второе направление – доставка гуманитарной помощи на территории, оставшиеся в зоне боевых действий.

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