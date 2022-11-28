ПОДДЕРЖИМ ВМЕСТЕ! ⟩ Кампания НКО «Слава Украине» и Postimees дарит Украине Рождественскую надежду

Осень принесла хорошие новости многим жителям южной Украины, ведь почти половина территории, захваченной русскими в ходе этой войны, уже освобождена. Но в зоне боевых действий нет ни электричества, ни воды, ни канализации, и многие дома разрушены. Большая часть организаций, занимающихся доставкой гуманитарной помощи, не работают в тех местах, потому что это считается слишком опасным. Поэтому, возможно, приближающиеся праздники многим могли бы показаться безнадежно грустными, если бы не вы, верящие в то, что это Рождество принесет надежду.

«Ситуация хуже, чем мы думали. Международные организации гуманитарной помощи доставляют помощь в центр Херсона, дальше они не добираются. НКО «Слава Украине» оказывает помощь и небольшим селам, куда с начала войны еще никто не поставлял помощь, – рассказала Йоханна-Мария Лехтме, генеральный директор НКО «Слава Украине». – Сначала люди не решались впускать нас к себе в дома. Они не боялись, они стыдились, потому что русские обокрали их жилилища подчистую».