Цена на нефть и фондовые рынки упали из-за протестов в Китае

Люди протестуют в Пекине и в 10 других городах Китая, против ограничений, связанных с короновирусной инфекцией.

Цена на нефть в США сегодня упала на 2,7% до 74,24 доллара, на что нефть марки Brent отреагировала падением на 2,8% до 81,29 доллара на Лондонской фондовой бирже.