Цена на нефть в США сегодня упала на 2,7% до 74,24 доллара, на что нефть марки Brent отреагировала падением на 2,8% до 81,29 доллара на Лондонской фондовой бирже.
Цена на нефть и фондовые рынки упали из-за протестов в Китае
Цена на нефть и фондовые рынки упали из-за протестов в Китае
Фондовый рынок Гонконга упал на 1,4%, Китая – на 1,3%, Японии и Австралии – на 0,4%. Европейские фондовые рынки также должны начать день в минусе, судя по фьючерсам.
Причиной снижения являются протесты против короновирусных ограничений, которые распространились в Китае. По данным Reuters, протесты затронули 11 городов. Люди проявляют гражданское неповиновение, протестуя на улицах.
Протесты – еще одна причина, по которой инвесторы меньше рискуют.