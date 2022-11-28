Пн, 28.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Цена на нефть и фондовые рынки упали из-за протестов в Китае

Ромет Креэк
Цена на нефть и фондовые рынки упали из-за протестов в Китае
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Люди протестуют в Пекине и в 10 других городах Китая, против ограничений, связанных с короновирусной инфекцией.
Люди протестуют в Пекине и в 10 других городах Китая, против ограничений, связанных с короновирусной инфекцией. Фото: AFP/SCANPIX

Цена на нефть в США сегодня упала на 2,7% до 74,24 доллара, на что нефть марки Brent отреагировала падением на 2,8% до 81,29 доллара на Лондонской фондовой бирже.

Фондовый рынок Гонконга упал на 1,4%, Китая – на 1,3%, Японии и Австралии – на 0,4%. Европейские фондовые рынки также должны начать день в минусе, судя по фьючерсам.

Причиной снижения являются протесты против короновирусных ограничений, которые распространились в Китае. По данным Reuters, протесты затронули 11 городов. Люди проявляют гражданское неповиновение, протестуя на улицах.

Протесты – еще одна причина, по которой инвесторы меньше рискуют.

Ключевые слова
Наверх