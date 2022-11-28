Истребители НАТО за неделю трижды сопровождали российские самолеты

Во вторник истребители НАТО опознали российский самолет «Ил-20», летевший в международном воздушном пространстве в Калининградскую область и вернувшийся в основную часть России.

В тот же день самолеты НАТО также идентифицировали российский истребитель «Су-30», который также совершил перелет в Калининградскую область.

В пятницу истребители НАТО сопровождали российский самолет-разведчик «Ил-20», который вылетел в Калининградскую область и вернулся на основную часть России.

Российские самолеты в основном летали с выключенным транспондером, без предоставления летного плана, но поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами.