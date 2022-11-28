На прошлой неделе истребители, выполняющие миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, трижды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник агентству BNS Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО за неделю трижды сопровождали российские самолеты
Истребители НАТО за неделю трижды сопровождали российские самолеты
Во вторник истребители НАТО опознали российский самолет «Ил-20», летевший в международном воздушном пространстве в Калининградскую область и вернувшийся в основную часть России.
В тот же день самолеты НАТО также идентифицировали российский истребитель «Су-30», который также совершил перелет в Калининградскую область.
В пятницу истребители НАТО сопровождали российский самолет-разведчик «Ил-20», который вылетел в Калининградскую область и вернулся на основную часть России.
Российские самолеты в основном летали с выключенным транспондером, без предоставления летного плана, но поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами.
Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится с авиабаз в Литве и Эстонии.