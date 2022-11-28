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Истребители НАТО за неделю трижды сопровождали российские самолеты

BNS
Истребители НАТО за неделю трижды сопровождали российские самолеты
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Российский самолет «Ил-20».
Российский самолет «Ил-20». Фото: Sergey Pivovarov

На прошлой неделе истребители, выполняющие миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, трижды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник агентству BNS Министерство обороны Литвы.

Во вторник истребители НАТО опознали российский самолет «Ил-20», летевший в международном воздушном пространстве в Калининградскую область и вернувшийся в основную часть России.

В тот же день самолеты НАТО также идентифицировали российский истребитель «Су-30», который также совершил перелет в Калининградскую область.

В пятницу истребители НАТО сопровождали российский самолет-разведчик «Ил-20», который вылетел в Калининградскую область и вернулся на основную часть России.

Российские самолеты в основном летали с выключенным транспондером, без предоставления летного плана, но поддерживали радиосвязь с местными авиадиспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится с авиабаз в Литве и Эстонии.

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