Первое участие Эстонии во международной климатической олимпиаде было успешным: ученица 9-го класса Нарвского языкового лицея Елизавета Щура завоевала бронзовую медаль вместе с напарницей из Фиджи.
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Молодец! ⟩ Нарвская школьница показала блестящие результаты на международной климатической олимпиаде
Нарвская школьница показала блестящие результаты на международной климатической олимпиаде
Щура узнала об олимпиаде весной, школьнице о ней рассказала директор. Вскоре Щура приняла участие в первом туре, успешно ответила на десять вопросов за 25 минут и сразу же прошла во второй.