Молодец! ⟩ Нарвская школьница показала блестящие результаты на международной климатической олимпиаде

Щура узнала об олимпиаде весной, школьнице о ней рассказала директор. Вскоре Щура приняла участие в первом туре, успешно ответила на десять вопросов за 25 минут и сразу же прошла во второй.

«Я начала искать напарника на сервере олимпиады и нашла Джессику с Фиджи», – вспоминает девушка. Но потом случилась небольшая заминка: обеим пришлось снова пройти первый тур, но все прошло успешно. «На подготовку ко второму туру было дано три месяца. Второй тур был сложнее, но похож на первый: 15 вопросов и 25 минут времени», – сказала Щура. Сразу после второго тура они узнали, что продвинулись вперед. «Момент, когда мы узнали о прохождении в третий тур, был для нас очень радостным», – добавила Щура.