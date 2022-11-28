Кайя-Кайре Хунт, глава общественной организации Kagu-Eesti Loodusrahva, собирает подписи против расширения полигона Нурсипалу. По ее мнению, масштабный план Минобороны по расширению полигона наносит прямой ущерб местному населению, природе и бизнесу, особенно туризму. На сегодняшний день обращение подписали более 3600 человек.
Остановите Нурсипалу! Активисты собирают подписи против расширения полигона
Расширение полигона Нурсипалу напрямую затрагивает 21 домохозяйство, жители которых вынуждены покинуть свои дома.
«Государство не в состоянии предложить равноценные условия жизни людям, вынужденным покинуть свое жилье. Однако косвенная область влияния поля практики значительно больше, простираясь в сторону национального парка Карула, природного парка Хаанья, а также заповедников Тимма и Керетю», – пишет Хунт.
Она добавляет, что шумовое загрязнение от планируемого полигона будет распространяться на десятки километров, напрямую затрагивая тысячи людей, домашних и диких животных, в том числе охраняемых видов.
«Чтобы сбалансировать влияние уже существующих стрельбищ и полигонов, лес вокруг них должен быть организован как постоянный лес (без лесовозобновляющей рубки), который приглушает шум и обеспечивает среду обитания для видов, которые вынуждены покинуть свои места обитанния из-за расширения полигона и его эксплуатации», – объяснила Хунт.
Следует рассмотреть другие варианты
Расширение сферы деятельности также отрицательно скажется на бизнесе в регионе, особенно в туристическом секторе, важном для Вырумаа, а также в других сферах, продолжает Хунт.
«Это делает Вырумаа значительно менее привлекательным местом для потенциальных налогоплательщиков и новых жителей, а также еще больше усиливает сельскую жизнь и исчезновение жизненно важных услуг в этом районе», – подчеркнула Хунт. Она добавила, что запланированный полигон рискует снизить безопасность региона, нанести ущерб экономической и природной среде и гражданскому достоинству.
«Мы понимаем, что текущая ситуация с безопасностью сложная», – написала Хунт. Однако, по ее мнению, такое поведение, не учитывающее жизненные интересы людей, не повышает обороноспособность Эстонии: «Узкие места в национальной обороне не могут и не должны решаться за счет местного населения, бизнеса и уникального природного сообщества».
Она подчеркивает, что Вырумаа является уникальным уездом, где встречаются два культурных пространства (выро и сету), ключевыми словами которого как для местных жителей, так и для туристов являются мир, спокойствие, общность, традиции и самобытная, богатая видами и чистая природа, уникальная для всей Европы.
«Учитывая все обстоятельства, мы требуем правильного планирования инфраструктуры, необходимой для национальной обороны, вместе с предварительным выбором места, соответствующими анализами и оценками воздействия, а также инклюзивным обсуждением. Есть менее вредные для местных жителей, бизнеса и природы альтернативы расширению полигона Нурсипалу, которые обязательно нужно проанализировать и принять во внимание», – подчеркнула Хунт.
Поэтому она требует приостановки процесса расширения полигона Нурсипалу и начала нового процесса поиска решения для полигона, необходимого для национальной обороны, в соответствии с надлежащей практикой планирования и взаимодействия.
10 000 гектар для полигона
В связи с расширением полигона Нурсипалу 21 семья из Вырумаа вынуждены покинуть свои дома. Еще несколько сотен землевладельцев должны будут продать свои сельскохозяйственные или лесные угодья государству, так как эти участки находятся перед полигоном, который будет расширен примерно до 10 000 гектар.
Министр обороны Ханно Певкур (RE) пояснил, что при планировании расширения юрисдикция Минобороны учитывала тот факт, что это как можно меньше затронет местных жителей и окружающую среду. «Безусловно, это очень сложный проект. Мы делаем все, чтобы люди сохранили свои дома. Расширение происходит в первую очередь за счет государственных земель, но, к сожалению, это невозможно без включения частных владений», – сказал Певкур. По его словам, почти 75 процентов запланированного расширения составляют государственные земли.
«Мы пошли на уступки нуждам сил обороны и уменьшили площадь нужного участка примерно на 2000 гектар. Также по сравнению с первоначальным эскизом количество земельных участков, на которых, насколько нам известно, расположен жилой дом значительно уменьшено – до 21», – сказал Певкур.