Остановите Нурсипалу! Активисты собирают подписи против расширения полигона

Она подчеркивает, что Вырумаа является уникальным уездом, где встречаются два культурных пространства (выро и сету), ключевыми словами которого как для местных жителей, так и для туристов являются мир, спокойствие, общность, традиции и самобытная, богатая видами и чистая природа, уникальная для всей Европы.

«Учитывая все обстоятельства, мы требуем правильного планирования инфраструктуры, необходимой для национальной обороны, вместе с предварительным выбором места, соответствующими анализами и оценками воздействия, а также инклюзивным обсуждением. Есть менее вредные для местных жителей, бизнеса и природы альтернативы расширению полигона Нурсипалу, которые обязательно нужно проанализировать и принять во внимание», – подчеркнула Хунт.

Поэтому она требует приостановки процесса расширения полигона Нурсипалу и начала нового процесса поиска решения для полигона, необходимого для национальной обороны, в соответствии с надлежащей практикой планирования и взаимодействия.

10 000 гектар для полигона

В связи с расширением полигона Нурсипалу 21 семья из Вырумаа вынуждены покинуть свои дома. Еще несколько сотен землевладельцев должны будут продать свои сельскохозяйственные или лесные угодья государству, так как эти участки находятся перед полигоном, который будет расширен примерно до 10 000 гектар.

Министр обороны Ханно Певкур (RE) пояснил, что при планировании расширения юрисдикция Минобороны учитывала тот факт, что это как можно меньше затронет местных жителей и окружающую среду. «Безусловно, это очень сложный проект. Мы делаем все, чтобы люди сохранили свои дома. Расширение происходит в первую очередь за счет государственных земель, но, к сожалению, это невозможно без включения частных владений», – сказал Певкур. По его словам, почти 75 процентов запланированного расширения составляют государственные земли.