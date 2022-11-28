Вчера BBC сообщила, что один из ее журналистов, освещающих протесты в Шанхае, подвергся нападению со стороны китайской полиции и был задержан на несколько часов. Китай заявил, что журналист BBC не представился должным образом.
Китайская полиция избила журналиста BBC
«Служба BBC крайне обеспокоена обращением с нашим журналистом Эдом Лоуренсом, который был арестован и закован в наручники во время освещения протестов в Шанхае», – говорится в заявлении представителя британской общественной телекомпании.
«Его удерживали несколько часов. Во время задержания полицейские повалили и избили его. Это произошло, когда он работал аккредитованным журналистом», – говорится в сообщении.
Чиновники утверждали, что он был арестован в его же интересах, чтобы предотвратить заражение короновирусом от толпы.
BBC писала в заявлении перед комментарием китайского министерства, что не получила достоверного объяснения задержания Лоуренса. «Мы не получили никаких официальных объяснений от китайских властей, кроме того, что официальные лица, которые позже освободили его, утверждали, что он был арестован для его же блага, чтобы предотвратить заражение короновирусом», – сообщила BBC.
Позже Лоуренс поделился заявлением BBC в социальных сетях и добавил, что по крайней мере один местный житель был арестован после того, как он пытался помешать полиции во время избиения журналиста.
Witnessed a BBC journalist got sieged and dragged to the ground by several cops in Shanghai earlier tonight on the Urumqi Rd. His friend said he was targeted becuz he was filming the protest. (feel free to @ his handle if you know who this journalist is ) @BBCNews @BBCNewsAsia pic.twitter.com/tPgoPET3hg— Shanghaishanghai (@Shanghaishang10) November 27, 2022
Член правительства Великобритании сегодня осудил действия китайской полиции, назвав их неприемлемыми и вызывающими тревогу.
«Что бы ни случилось, свобода прессы должна быть священной», – заявил министр бизнеса Грант Шаппс радиостанции LBC.
Министерство иностранных дел Китая объявило сегодня, что репортер BBC, задержанный на демонстрации в Шанхае в минувшие выходные, не представился журналистом.
«На основании того, что мы услышали от шанхайских властей, он не представился журналистом и добровольно не предоставил пресс-справку», – заявил официальный представитель МИД Чжао Лицзянь, добавив, что иностранные журналисты должны соблюдать китайские законы и правила, находясь в Китае.
Китай также обвинил силы со скрытыми мотивами в том, что они связали смертоносный пожар в провинции Синьцзян со строгими мерами Covid.
В китайских и зарубежных сообщениях в социальных сетях утверждается, что спасательные работы при пожаре в Урумчи были затруднены из-за затянувшейся изоляции от коронавируса.
«В социальных сетях есть силы со скрытыми мотивами, которые связывают этот пожар с местной реакцией на Covid-19», – заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.