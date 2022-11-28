Китайская полиция избила журналиста BBC

«Служба BBC крайне обеспокоена обращением с нашим журналистом Эдом Лоуренсом, который был арестован и закован в наручники во время освещения протестов в Шанхае», – говорится в заявлении представителя британской общественной телекомпании.

«Его удерживали несколько часов. Во время задержания полицейские повалили и избили его. Это произошло, когда он работал аккредитованным журналистом», – говорится в сообщении.

Чиновники утверждали, что он был арестован в его же интересах, чтобы предотвратить заражение короновирусом от толпы.

BBC писала в заявлении перед комментарием китайского министерства, что не получила достоверного объяснения задержания Лоуренса. «Мы не получили никаких официальных объяснений от китайских властей, кроме того, что официальные лица, которые позже освободили его, утверждали, что он был арестован для его же блага, чтобы предотвратить заражение короновирусом», – сообщила BBC.

Позже Лоуренс поделился заявлением BBC в социальных сетях и добавил, что по крайней мере один местный житель был арестован после того, как он пытался помешать полиции во время избиения журналиста.