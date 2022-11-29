Вт, 29.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Куннас: российская армия слишком мала, чтобы Россия могла проглотить кусок размером с Украину

Павел Соболев
, журналист
Куннас: российская армия слишком мала, чтобы Россия могла проглотить кусок размером с Украину
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • В отличие от Херсона, Запорожскую АЭС Россия без боев не отдаст
  • Артиллерийские снаряды у России в ближайшее время не закончатся
  • Когда миллион идет на миллион, агрессор победить не может

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу (фракция EKRE), заместитель председателя парламентской комиссии по гособороне Лео Куннас среди прочего ответил на вопросы, касающиеся предположений о планах российских войск уйти с территории Запорожской АЭС, а также слухов о намерении Кремля мобилизовать на войну до пяти миллионов человек.

– Американский Институт изучения войны в своем докладе написал, что российское командование прекрасно отдает себе отчет в том, что украинские силы могут практически в любой момент форсировать Днепр и продолжить контрнаступление на левом берегу реки, в восточной части Херсонской области. Российские войска даже не предпринимают никаких усилий, чтобы попытаться остановить переправу, при этом неясно, есть ли сейчас у ВСУ намерение форсировать Днепр и достаточно ли для этого ресурсов. Может ли Украина пойти в ближайшее время на такой шаг, есть ли у него военный смысл в текущей ситуации?

– Я не верю в то, что украинские силы начнут в самое ближайшее время форсирование Днепра. Сейчас еще продолжается период распутицы, и нужно ждать еще как минимум две недели, чтобы земля замерзла. Только при замерзшей земле можно вести речь о каком-то крупном наступлении.

Ко всему прочему, река Днепр в этом районе достаточно широка. С военной точки зрения форсирование Днепра выглядит в данный момент очень сложной задачей. Полагаю, украинцам сейчас следует сосредоточиться на наступлении в Запорожской области, с севера на юг. В блажайшее время, вероятно, можно ожидать и продолжения наступления украинцев в Луганской области, а российские войска, скорее всего, будут стараться вести наступление в Донецкой области.

В Донецкой области российские военные сейчас стараются подбираться к Бахмуту, причем и с севера, и с юга. Но пока им удалось там захватить всего лишь несколько совсем небольших населенных пунктов, главным образом, южнее Бахмута. В оперативном же плане никаких существенных успехов Россия в последнее время в Донецкой области не достигла.

Никакого масштабного наступления российских войск там не видно. Украинцы там довольно успешно держат линию обороны. Можно сказать, что с 11-12 ноября, когда ВСУ вышли на правый берег Днепра в Херсонской области, существенных изменений на поле боя в Украине не происходило.

– Оккупационная администрация Запорожской области заявила, что Россия не планирует уходить с Запорожской АЭС, и все публикации на эту тему – фейки. Аналогичным образом высказался и Дмитрий Песков. Ранее о планах РФ покинуть ЗАЭС сообщили Reuters и представители ВСУ. Если это правда, о чем это говорит? Россия после отступления из Херсонской области стала готовить отступление и из Запорожской?

– Я думаю, что никаких планов по уходу с территории Запорожской АЭС у России нет. Россия там довольно прочно удерживает свои позиции, и я полагаю, что если Украина начнет там наступление, российские войска не отступят, а будут сражаться. Россия будет защищать эти рубежи всеми возможными силами. Украинским военным ни в коем случае нельзя надеяться на легкое наступление в Запорожской области. Ведь если украинцам удастся прорвать там линию фронта, они окажутся совсем близко от дорог из Ростова-на-Дону в Крым, а этого Россия допустить никак не хочет.

– Газета «Нью-Йорк Таймс» в конце прошлой недели написала, что США и другие страны НАТО с трудом находят резервы для новых поставок оружия Украине. Новая война в Европе с таким активным применением танков и артиллерии политикам в странах Запада казалась немыслимой, и альянс в последние десятилетия существенно сократил свои арсеналы. Действительно ли ситуация с поставками оружия Киеву может стать критической? Есть ли у западных союзников Украины возможности запустить новые производства оружия и боеприпасов?

– Разумеется, сражение сейчас ведется и на промышленном уровне. Так происходило и во время двух мировых войн. Обе стороны нынешнего конфликта стараются преуспеть и в военной промышленности, добиться наращивания производства оружия и боеприпасов.

Россия – тоталитарное государство, поэтому она имеет определенное преимущество, в том смысле, что тоталитарным государствам проще запускать на полную мощь военно-промышленный комплекс. К сожалению, артиллерийские снаряды калибром 122 или 152 мм у России, скорее всего, не закончатся. Не закончатся у нее и ракеты для «Градов», «Смерчей» и «Ураганов».

Зато у России возникают проблемы с тактическими ракетами, например, с ракетами для «Искандеров». И даже для «Точки-У». Россия потратила их очень много. Запасы почти исчерпаны и пополнять их негде. А вот крылатых ракет у России пока хватает. Конца им, в общем, не видно. Также Россия старается активно использовать иранские дроны-камикадзе, которые стоят относительно дешево и довольно эффективны. В этих условиях нужно признать, что Украина получила пока от Запада лишь малую часть того оружия, которое необходимо ей для победы в войне. Под победой я понимаю возвращение всех окупированных территорий.

– Американский институт изучения войны располагает данными, что российское руководство подготовило документ «Завершение войны с НАТО в Украине», в котором говорится, что России необходимо мобилизовать пять миллионов человек для победы в войне. По оценкам американского института, пять миллионов – это недостижимая цель для России, учитывая то, какой хаос вызвала мобилизация с заявленной целью в 300 000 человек. Пять миллионов мобилизованных – это действительно абсолютная фантастика, или власть в России так научилась запугивать население, что даже такая задача может быть решенной?

– Собственно говоря, с точки зрения военной науки, России для победы в такой войне просто необходима армия численностью от трех до пяти миллионов человек. Но очень трудно допустить, что российской власти удастся увеличить армию до таких масштабов. Потому что бардак в российском военном хозяйстве довольно сильный.

Конечно, российские власти постараются улучшить ситуацию, но набрать в армию больше даже одного миллиона человек России будет трудновато. Ну, наверное, армию в миллион человек Россия в состоянии собрать. Но столько же военных будет и у Украины, а когда миллион идет на миллион, это означает, что агрессор не сможет захватить страну, на которую он напал.

Собственно, уже весной, когда началась крупномасштабная агрессия России против Украины, стало ясно, что Россия привлекла к нападению группировку, чья численность не позволяла решить поставленные российской властью цели. Там было просто мало российсских военных. И сейчас Украина – слишком большой кусок для России, чтобы его можно было проглотить с помощью армии в миллион человек.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх