Куннас: российская армия слишком мала, чтобы Россия могла проглотить кусок размером с Украину

- В отличие от Херсона, Запорожскую АЭС Россия без боев не отдаст
- Артиллерийские снаряды у России в ближайшее время не закончатся
- Когда миллион идет на миллион, агрессор победить не может
В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу (фракция EKRE), заместитель председателя парламентской комиссии по гособороне Лео Куннас среди прочего ответил на вопросы, касающиеся предположений о планах российских войск уйти с территории Запорожской АЭС, а также слухов о намерении Кремля мобилизовать на войну до пяти миллионов человек.