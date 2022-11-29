Куннас: российская армия слишком мала, чтобы Россия могла проглотить кусок размером с Украину

В Донецкой области российские военные сейчас стараются подбираться к Бахмуту, причем и с севера, и с юга. Но пока им удалось там захватить всего лишь несколько совсем небольших населенных пунктов, главным образом, южнее Бахмута. В оперативном же плане никаких существенных успехов Россия в последнее время в Донецкой области не достигла.

Никакого масштабного наступления российских войск там не видно. Украинцы там довольно успешно держат линию обороны. Можно сказать, что с 11-12 ноября, когда ВСУ вышли на правый берег Днепра в Херсонской области, существенных изменений на поле боя в Украине не происходило.