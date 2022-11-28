В понедельник пилоты ВВС Германии на истребителях Eurofighter Typhoon, несущих службу на авиабазе Эмари, совершат полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах. Низкопрофильные полеты проходят в низких полетных зонах, не ниже 152 метров.
Немецкие истребители пролетят на малых высотах над Эстонией
В понедельник, 28 ноября, в низколетящих районах Южной, Восточной и Центральной Эстонии будут выполняться низколетящие полеты на высоте не ниже 152 метров (500 футов) с 14:00 до 16:00. Не исключено, что самолеты будут пролетать над населенными пунктами или отдельными фермами, но все же, по возможности, будут стараться избегать населенных пунктов.
Государства-члены НАТО, в том числе страны Балтии, выделили определенные участки своего воздушного пространства для учений ВВС, включая полеты на малых высотах.
Упражнения на малой высоте проводятся в соответствии с законодательством Эстонии и по согласованию с Транспортным департаментом и Lennuliiklustenindus AS.
Согласно решению Североатлантического совета, воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Самолеты, обеспечивающие воздушную безопасность, базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и на авиабазе Шяуляй в Литве.