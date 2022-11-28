Немецкие истребители пролетят на малых высотах над Эстонией

В понедельник, 28 ноября, в низколетящих районах Южной, Восточной и Центральной Эстонии будут выполняться низколетящие полеты на высоте не ниже 152 метров (500 футов) с 14:00 до 16:00. Не исключено, что самолеты будут пролетать над населенными пунктами или отдельными фермами, но все же, по возможности, будут стараться избегать населенных пунктов.