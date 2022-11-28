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Чемпионат мира по групповой гимнастике принес нашим спортсменкам серебро

rus.postimees.ee
Чемпионат мира по групповой гимнастике принес нашим спортсменкам серебро
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Эстонские гимнастические команды.
Эстонские гимнастические команды. Фото: EEVL

В эти выходные в австрийском Граце состоялось главное событие сезона групповой гимнастики – чемпионат мира. В соревнованиях приняли участие 25 команд класса чемпионов и 20 команд-юниоров из 16 разных стран. Эстонию представляли две взрослые команды (VK Rütmika Siidisabad и VK Janika Tallinn Caresse) и три юношеские команды (VK Janika Violett, VK Piruett Junior team, VK Rütmika Junior Team). По итогам квалификационных соревнований в финал вышли 12 лучших групп. Рейтинг основан на суммировании очков квалификации и финала.

Сборная Болгарии впервые стала чемпионом мира (38 550 очков), финские группы Minetit (38 200) и Gloria (37 500) взяли серебро и бронзу. Эстонская команда клуба Rütmika Siidisabad вышла в финал с 4-м результатом, улучшила результат в финальном выходе на 0,450 балла, но все же упустила медаль ЧМ и оказалась на четвертом месте (37,450). VK Janika Tallinn Caresse заняла 19-е место в предварительном соревновании (15.300).

В юниорском зачете воспитанницы VK Janika Violett заняли высокое четвертое место (34,650), за ними следует юниорская група VK Rütmika (33,950). Чемпионами мира среди юниоров стала команда Minetit, тренирующаяся в Тампере, Финляндия (37 900), на втором месте болгарская юниорская сборная (37 550) и на третьем – финская юношеская команда OVO (37 250). Поскольку в финал могут выйти максимум две группы от страны, VK Piruett Junior Team (16.200), разделившая 10-11 места в отборочном туре, в финал не вышла.

Три юниорские команды Эстонии также приняли участие в командных соревнованиях и между странами. Лучшие результаты VK Janika Violett, VK Rütmika Junior Team и VK Piruett Junior Team принесли Эстонии серебряную медаль среди юниоров. Всего в юниорских командных соревнованиях приняли участие четыре страны. Финляндия стала чемпионом мира в общекомандном зачете среди юниоров, Казахстан завоевал бронзу.

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