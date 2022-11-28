Главный вопрос мира гонок – чем занимается гонщик Отть Тянак. Предположительно, накануне эстонец испытывал машину M-Sport – Ford Puma.
Слухи: Тянак попробовал себя за рулем Ford Puma
Слухи: Тянак попробовал себя за рулем Ford Puma
О будущем Оття в данный момент ничего толком неизвестно. Ричард Милленер, глава M-Sport, подтвердил на прошлой неделе, что команда ведет переговоры с чемпионом мира 2019 года, да и сам Тянак отметил, что хотел бы побороться за еще один чемпионский титул.
Сейчас сразу несколько пользователей социальных сетей, связанных с миром ралли, опубликовали информацию, намекающую на то, что Тянак отправился в Великобританию, чтобы протестировать Ford Puma.
Поскольку Hyundai и Toyota уже утвердили составы своих команд на будущий сезон, единственным вариантом для Тянака остается лишь M-Sport. Все должно проясниться после 16 декабря, поскольку в этот день утверждается стартовый список гонщиков на открывающий следующий сезон ралли Монте-Карло.
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