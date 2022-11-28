Слухи: Тянак попробовал себя за рулем Ford Puma

О будущем Оття в данный момент ничего толком неизвестно. Ричард Милленер, глава M-Sport, подтвердил на прошлой неделе, что команда ведет переговоры с чемпионом мира 2019 года, да и сам Тянак отметил, что хотел бы побороться за еще один чемпионский титул.

Сейчас сразу несколько пользователей социальных сетей, связанных с миром ралли, опубликовали информацию, намекающую на то, что Тянак отправился в Великобританию, чтобы протестировать Ford Puma.