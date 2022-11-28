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На этой неделе будет объявлен новый уполномоченный по равноправию

rus.postimees.ee
На этой неделе будет объявлен новый уполномоченный по равноправию
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Лийза Пакоста.
Лийза Пакоста. Фото: Arvo Meeks

Поиски уполномоченного по равноправию, объявленные в октябре, подходят к концу – Министерство социальных дел, вероятно, объявит его имя в эту среду, пишет ERR.

Министерство социальных дел уже давно искало нового уполномоченного – предыдущий уполномоченный по вопросам равноправия ушел в июле, и до сих пор его заменяла исполняющая обязанности Сийри Грюнбаум. 

Процесс конкурса затянулся, поскольку министерство хотело сделать отбор кандидатов более прозрачным. «В ходе отбора также участвует экспертная комиссия, в которую входят представители организаций по защите интересов», – заявила в октябре исполняющая обязанности главы отдела по политике равноправия Кайса Кнайт.

Уполномоченной по гендерному равноправию и равному обращению с 2015 года была Лийза Пакоста. В июле 2022 года она перешла на пост главы Департамента защиты памятников старины, из которого ушла 16 октября из-за разногласий.

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