На этой неделе будет объявлен новый уполномоченный по равноправию

Министерство социальных дел уже давно искало нового уполномоченного – предыдущий уполномоченный по вопросам равноправия ушел в июле, и до сих пор его заменяла исполняющая обязанности Сийри Грюнбаум.

Процесс конкурса затянулся, поскольку министерство хотело сделать отбор кандидатов более прозрачным. «В ходе отбора также участвует экспертная комиссия, в которую входят представители организаций по защите интересов», – заявила в октябре исполняющая обязанности главы отдела по политике равноправия Кайса Кнайт.