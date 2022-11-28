В начале следующего года эстонская мужская сборная по футболу отправится на сборы в Португалию, где 8 января встретится с Исландией, а 12 января - с Финляндией.
Сборная Эстонии по футболу в январе сыграет с Исландией и Финляндией
В начале этой недели главный тренер сборной Томас Хэберли разослал приглашения игрокам, а окончательный список будет составлен к концу декабря.
«Мы уже знаем, что около 15 основных игроков из иностранных клубов не смогут присоединиться к тренировочному лагерю, потому что он не относится к окнам для проведения международных матчей. Поэтому мы будем привлекать новые лица и молодых игроков. В матчах с Исландией и Финляндией станет видно, как близко они от мужской сборной», - сказал Хэберли.
Сборная Эстонии встречалась с Исландией шесть раз, выиграв один матч и сыграв вничью два раза. Последний матч состоялся в 2019 году и завершился ничьей.
С командой северного соседа Эстония встречалась 36 раз. Последняя игра была в 2021 году, когда эстонцы под руководством Хэберли победили в Хельсинки со счетом 1:0.
Тренировочный лагерь пройдет в с 3 по 13 января регионе Алгарве в южной Португалии, а оба матча состоятся на стадионе «Эстадио да Нора».