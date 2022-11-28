Сборная Эстонии по футболу в январе сыграет с Исландией и Финляндией

В начале этой недели главный тренер сборной Томас Хэберли разослал приглашения игрокам, а окончательный список будет составлен к концу декабря.

«Мы уже знаем, что около 15 основных игроков из иностранных клубов не смогут присоединиться к тренировочному лагерю, потому что он не относится к окнам для проведения международных матчей. Поэтому мы будем привлекать новые лица и молодых игроков. В матчах с Исландией и Финляндией станет видно, как близко они от мужской сборной», - сказал Хэберли.

Сборная Эстонии встречалась с Исландией шесть раз, выиграв один матч и сыграв вничью два раза. Последний матч состоялся в 2019 году и завершился ничьей.

С командой северного соседа Эстония встречалась 36 раз. Последняя игра была в 2021 году, когда эстонцы под руководством Хэберли победили в Хельсинки со счетом 1:0.