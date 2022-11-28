Европейская комиссия вскоре разрешит пассажирам пользоваться всеми привычными услугами мобильной связи в самолетах.
Режим полета отменяется: ЕС разрешит мобильную связь в самолетах
Комиссия модернизировала правила применения коммуникационных технологий, чтобы авиакомпании могли предлагать все обычные услуги мобильной связи на своих самолетах. Упор конечно же на новейшие технологии 5G, однако не возбраняется предлагать и услуги связи предыдущих поколений мобильной связи.
Поэтому в будущем отпадет необходимость использовать в самолетах режим полета на мобильных телефонах, который автоматически отключает мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth и NFC.
Комиссар Европейской комиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил, что пассажиры рейсов из ЕС смогут использовать свои мобильные телефоны с максимальной мощностью и функциями, аналогичными мобильной сети 5G на земле. «Небо больше не является препятствием для возможностей сверхбыстрых и мощных технологий», – сказал он.
С 2008 года постановлениями комиссии зарезервировали определенные частоты для мобильной связи в самолетах, что позволяет авиакомпаниям предлагать услуги обмена сообщениями, голосовой связи и передачи данных пассажирам, летящим в пределах ЕС.
Для предоставления услуг связи на борту самолета используется специальное сетевое устройство, так называемая пикосота (небольшая базовая станция мобильной связи, с радиусом действия до 200 метров), а сигнал достигает наземной сети, например, через сеть спутниковую связь.
Комиссия также внесла поправки в постановления, чтобы сделать диапазоны 5G доступными для Wi-Fi в наземном транспорте, таком как автомобили и автобусы. Согласно поправке, государства-члены сделают полосы 5G доступными для использования в наземных транспортных средствах как можно раньше, но не позднее 30 июня 2023 года.