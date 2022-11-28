Режим полета отменяется: ЕС разрешит мобильную связь в самолетах

Комиссия модернизировала правила применения коммуникационных технологий, чтобы авиакомпании могли предлагать все обычные услуги мобильной связи на своих самолетах. Упор конечно же на новейшие технологии 5G, однако не возбраняется предлагать и услуги связи предыдущих поколений мобильной связи.

Поэтому в будущем отпадет необходимость использовать в самолетах режим полета на мобильных телефонах, который автоматически отключает мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Комиссар Европейской комиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил, что пассажиры рейсов из ЕС смогут использовать свои мобильные телефоны с максимальной мощностью и функциями, аналогичными мобильной сети 5G на земле. «Небо больше не является препятствием для возможностей сверхбыстрых и мощных технологий», – сказал он.

С 2008 года постановлениями комиссии зарезервировали определенные частоты для мобильной связи в самолетах, что позволяет авиакомпаниям предлагать услуги обмена сообщениями, голосовой связи и передачи данных пассажирам, летящим в пределах ЕС.

Для предоставления услуг связи на борту самолета используется специальное сетевое устройство, так называемая пикосота (небольшая базовая станция мобильной связи, с радиусом действия до 200 метров), а сигнал достигает наземной сети, например, через сеть спутниковую связь.