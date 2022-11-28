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Эстонский криптостартап сокращает четверть штата

rus.postimees.ee
Эстонский криптостартап сокращает четверть штата
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Исполнительный директор Change Кристьян Кангро (справа).
Исполнительный директор Change Кристьян Кангро (справа). Фото: Change

Эстонский инвестиционный стартап Change объявил, что в ближайшие недели штат компании будет сокращен на 24%. В качестве причин компания называет изменившуюся рыночную ситуацию и необходимость экономии средств, пишет dv.ee.

В Change сообщили, что решение вызвано макроэкономическими факторами, которые снизили интерес инвесторов к более рискованным классам активов. Негатив на рынке криптоактивов усугубился и из-за неплатежеспособности второй по величине в мире торговой платформы FTX.

Change подчеркивает, что никак не связан с вышеупомянутыми поставщиками услуг и изолирован от связанных с ними прямых рисков, а по мере восстановления рынка стартап ожидает высоких темпов роста.

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