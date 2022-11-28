Безумный матч Сербия – Камерун. Два гола за две минуты!

На 29-й минуте счет открыл Жан‑Шарль Кастеллетто, играющий за Камерун. Однако Страхинья Павлович, отличившийся после розыгрыша штрафного, сумел сравнять счет. А в концовке первого тайма полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович‑Савич вывел свою команду вперед. Футболист отличился в добавленное к первому тайму время, сербы повели со счетом 2:1.