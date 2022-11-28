Первая игра сегодняшнего дня чемпионата мира между Камеруном и Сербией (группа G) прошла на стадионе «Эль‑Джануб» в городе Эль‑Вакра.
Безумный матч Сербия – Камерун. Два гола за две минуты!
Безумный матч Сербия – Камерун. Два гола за две минуты!
На 29-й минуте счет открыл Жан‑Шарль Кастеллетто, играющий за Камерун. Однако Страхинья Павлович, отличившийся после розыгрыша штрафного, сумел сравнять счет. А в концовке первого тайма полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович‑Савич вывел свою команду вперед. Футболист отличился в добавленное к первому тайму время, сербы повели со счетом 2:1.
На 53‑й минуте встречи – в самом начале второго тайма – сербы провели быструю атаку, разыграли комбинацию в штрафной, и Александар Митрович отправил мяч в сетку.
ВА на 63-й минуте гол от Камеруна послал в ворота сербов Винсент Абубакар. И на 66-й минуте Камерун сравнивает счет, Эрик Шупо-Мотинг забил отличный мяч. 3:3.
Ключевые слова