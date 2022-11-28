Рано утром в субботу пьяный водитель въехал в забор на улице Тяхе в Муствеэ.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пьяный водитель протаранил забор частного дома
Пьяный водитель протаранил забор частного дома
Мужчина за рулем Mazda 6 не справился с управлением и вылетел за пределы дороги, сломав забор, а также каменный столб. После аварии водитель снял с автомобиля номерные знаки, а сам остался в машине.
Когда прибыл патруль, мужчина находился возле машины и стал агрессивным, из-за чего полицейские были вынуждены применить наручники. Ранее он уже был известен полиции в связи с различными нарушениями правил дорожного движения.
Полицейские доставили водителя в вытрезвитель, точные обстоятельства происшествия станут известны в ходе разбирательства.
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