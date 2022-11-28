Все так плохо? ⟩ Жители Эстонии берут рекордное число больничных

В этом году уже выписано более 680 000 больничных и листов по уходу: 530 000 больничных и 150 000 листов по уходу, а за весь прошлый год было выписано почти 612 000 больничных. Таким образом, уже ясно, что год снова принесет рекорд по числу больничных – подобная картина наблюдается уже третий раз подряд, пишет ERR.

По словам члена правления Больничной кассы Пилле Банхард, по сравнению с докоронавирусным временем люди в случае болезни остаются дома почти в два раза чаще, но время пребывания на больничном сократилось: «В 2019 году средняя продолжительность больничного составляла 13,1 дня, в прошлом году – 11,2 дня, а по данным на середину ноября, она сократилась примерно до 9,7 дня».

Банхард отметила, что довольно часто люди остаются дома в связи с простудой, и, возможно, имеет место влияние коронавируса, так как люди не ходят на работу даже с легкими симптомами заболевания, с которыми в предыдущие годы они, скорее всего, продолжали работать.